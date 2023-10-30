Перельоти з Махачкали до Ізраїлю призупинили на невизначений час

Інтер'єр аеропорту "Уйташ" в Махачкалі. Ілюстративне фото: росЗМІ

Прямі рейси з Тель-Авіва до Махачкали з понеділка скасовані після антисемітських заворушень. Тепер до столиці Дагестану з Ізраїлю і назад можна дістатися лише з пересадками, або ж прямим рейсом з Мінеральних Вод Ставропольського краю Росії.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Повідомляється, що єдиним перевізником, який безпосередньо літав із Тель-Авіва до Махачкали, була російська авіакомпанія Red Wings. В понеділок цей рейс було скасовано без точної дати поновлення перельотів. Полетіти літаком з Ізраїль в Махачкалу можна тільки з пересадкою в Сочі.

Єдиний аеропорт Північного Кавказу, куди залишився прямий рейс з Ізраїлю — це аеропорт імені Михайла Лермонтова у Мінеральних Водах Ставропольського краю РФ. Туди можна долетіти рейсом авіакомпанії "Азимут". З пересадкою в Мінеральних Водах можна долетіти до Тель-Авіва з Махачкали 3 та 4 листопада. Варіант зворотного перельоту — рейс з Тель-Авіва до Махачкали 5 листопада з пересадкою в Сочі.

Нагадаємо, що раніше у Махачкалі сталися антисемітські заворушення, коли в аеропорту "Уйташ" приземлився літак з ізраїльськими біженцями. На місце події прибули спецзагони "Росгвардії", які відкрили вогонь на враження, після того, як розлючені дагестанці стали закидувати силовиків камінням.

Натомість міжетнічна ворожнеча зростає і в ЗС РФ: спостерігаються поодинокі конфлікти між росіянами та тувинцями.