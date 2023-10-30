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Перелеты из Махачкалы в Израиль приостановили на неопределенное время

30 октября 2023 22:21
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Перелеты из Махачкалы в Израиль приостановили на неопределенное время
Интерьер аэропорта "Уйташ" в Махачкале. Иллюстративное фото: росСМИ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Прямые рейсы из Тель-Авива в Махачкалу с понедельника отменены после антисемитских беспорядков. Теперь до столицы Дагестана из Израиля и обратно можно добраться только с пересадками, или прямым рейсом из Минеральных Вод Ставропольского края России.

Об этом сообщают росСМИ.

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Сообщается, что единственным перевозчиком, непосредственно летавшим из Тель-Авива в Махачкалу, была российская авиакомпания Red Wings. В понедельник этот рейс был отменен без точной даты возобновления перелетов. Улететь самолетом из Израиля в Махачкалу можно только с пересадкой в Сочи.

Единственный аэропорт Северного Кавказа, куда остался прямой рейс из Израиля — это аэропорт имени Михаила Лермонтова в Минеральных Водах Ставропольского края РФ. Туда можно долететь через авиакомпанию "Азимут". С пересадкой в Минеральных Водах можно долететь до Тель-Авива из Махачкалы 3 и 4 ноября. Вариант обратного перелета — рейс из Махачкалы в Тель-Авив 5 ноября с пересадкой в Сочи.

Напомним, что ранее в Махачкале произошли антисемитские беспорядки, когда в аэропорту "Уйташ" приземлился самолет с израильскими беженцами. На место происшествия прибыли спецотряды "Росгвардии", открывшие огонь на поражение, после того, как разъяренные дагестанцы стали забрасывать силовиков камнями.

Однако межэтническая вражда растет и в ВС РФ: наблюдаются единичные конфликты между россиянами и тувинцами.

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