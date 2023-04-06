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Підпали, арешти і сльозогінний газ: у Франції тривають протести проти пенсійної реформи

6 квітня 2023 20:34
оновлено: 20:33
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
У Франції протестують проти пенсійної реформи
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

У багатьох містах Франції відбулися акції протесту проти пенсійної реформи. Протести супроводжуються сутичками з поліцією та підпалами. 

Про це повідомляють французькі ЗМІ

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Нові акції протесту у Франції

Сьогодні уже 11-й день протестів проти пенсійної реформи, яку просувають уряд та президент Франції Емманюель Макрон.

За даними профспілок, сьогодні на вулиці Парижа вийшли 400 тисяч демонстрантів, тоді як минулого тижня було 450 тисяч. Дані поліції суттєво відрізняються — там заявляють про 57 тисяч протестувальників. 

Підпал улюбленого ресторану Макрона

Радикальні групи серед мітингувальників закидали пляшками з запальною сумішшю ресторан La Rotonde у Парижі, який є одним із улюблених ресторанів французького президента Макрона.

Поліція Парижа повідомила про сутички та 20 затриманих учасників протесту.

Під час демонстрації учасники акції розгромили відділення банку Crédit Agricole. Поліція втрутилася, щоб угамувати перші сутички.

Щоб вгамувати сутички поліція застосовувала сльозогінний газ. 

Сутички та затримання були не тільки у Парижі, десятки людей затримані у низці інших міст. Також поліція заявляє про постраждалих серед правоохоронців. 

Профспілки обіцяють нові акції протесту 13 квітня. 

Нагадаємо, на початку березня у Франції розпочались протести проти пенсійної реформи. В країні припинилося залізничне сполучення, закриті школи, зупинили постачання палива. 

У Франції відбулося уже декілька багатотисячних акцій протесту

Додамо, що 2010 року тодішній президент Франції Ніколя Саркозі підняв пенсійний вік з 60 до 62 років. Зараз же уряд Еммануеля Макрона хоче збільшити пенсійний вік до 64 років.

Це викликало бурхливу реакцію профспілок, які ще у лютому збирали велику акцію протесту проти пенсійної реформи.

Фото: REUTERS/SARAH MEYSSONNIER

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