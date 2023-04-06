Підпали, арешти і сльозогінний газ: у Франції тривають протести проти пенсійної реформи

У Франції протестують проти пенсійної реформи

У багатьох містах Франції відбулися акції протесту проти пенсійної реформи. Протести супроводжуються сутичками з поліцією та підпалами.

Про це повідомляють французькі ЗМІ.

Читайте також:

Нові акції протесту у Франції

Сьогодні уже 11-й день протестів проти пенсійної реформи, яку просувають уряд та президент Франції Емманюель Макрон.

За даними профспілок, сьогодні на вулиці Парижа вийшли 400 тисяч демонстрантів, тоді як минулого тижня було 450 тисяч. Дані поліції суттєво відрізняються — там заявляють про 57 тисяч протестувальників.

Підпал улюбленого ресторану Макрона

Радикальні групи серед мітингувальників закидали пляшками з запальною сумішшю ресторан La Rotonde у Парижі, який є одним із улюблених ресторанів французького президента Макрона.

Поліція Парижа повідомила про сутички та 20 затриманих учасників протесту.

#manif6avril et la BRAV M charge pour arrêter les dégradations. Nouveaux heurts alors que la Place d’Italie est à quelques centaines de mètres. Laborieux. pic.twitter.com/3rYrE1tbCk — Victor Tassel (@victor_tassel) April 6, 2023

Під час демонстрації учасники акції розгромили відділення банку Crédit Agricole. Поліція втрутилася, щоб угамувати перші сутички.

Щоб вгамувати сутички поліція застосовувала сльозогінний газ.

La manif sauvage passe sur la place Saint-Michel. Beaucoup de personnes boivent un verre en terrasse en cet apres midi ensoleillé. Les FDO gazent quand même, tout le monde fuit. #Bordeaux #manif6avril #greve6avril #GreveGenerale #ReformeDesRetraites pic.twitter.com/8297pAwL2z — Clémentine Serieys (@clementartine) April 6, 2023

Сутички та затримання були не тільки у Парижі, десятки людей затримані у низці інших міст. Також поліція заявляє про постраждалих серед правоохоронців.

Профспілки обіцяють нові акції протесту 13 квітня.

Нагадаємо, на початку березня у Франції розпочались протести проти пенсійної реформи. В країні припинилося залізничне сполучення, закриті школи, зупинили постачання палива.

У Франції відбулося уже декілька багатотисячних акцій протесту.

Додамо, що 2010 року тодішній президент Франції Ніколя Саркозі підняв пенсійний вік з 60 до 62 років. Зараз же уряд Еммануеля Макрона хоче збільшити пенсійний вік до 64 років.

Це викликало бурхливу реакцію профспілок, які ще у лютому збирали велику акцію протесту проти пенсійної реформи.

Фото: REUTERS/SARAH MEYSSONNIER