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У Франції тисячі людей знову вийшли на мітинги: через що протестують

25 березня 2023 17:55
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Автомобіль жандармерії горить під час демонстрації
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У суботу, 25 березня, на заході Франції поліція зіткнулася з протестувальниками, які виступають проти створення великого водосховища для зрошення ферм. Противники вийшли на марш всупереч забороні зібрань у районі Сент-Солін.

Про це повідомляє Reuters.

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Протест був скликаний колективом "Bassines Non Merci". Шість тисяч протестувальників зібралися на місці запланованого будівництва водосховища в сільській місцевості Сент-Солін, де подібний протест минулого жовтня призвів до поранень.

Поліція застосувала сльозогінний газ, щоб відбити деяких протестувальників, які кидали фаєри та інші снаряди, коли вони переходили поля, щоб наблизитися до обгородженої будівельної території. Місцеві ЗМІ показали, що щонайменше дві поліцейські машини загорілися.

протести в Франції

протести в Франції

протести в Франції

протести в Франції

За словами міністра внутрішніх справ Джеральда Дарманіна, уряд направив на демонстрацію понад 3000 поліцейських.

Найгірша посуха у Франції минулого літа загострила дискусію щодо водних ресурсів у найбільшому сільськогосподарському секторі Європейського Союзу.

Прихильники кажуть, що штучні водойми є способом ефективного використання води, коли це необхідно, тоді як критики стверджують, що вони невеликі за розміром і віддають перевагу великим фермам. (Репортаж Іва Германа та Марко Трухільйо; сценарій Гаса Тромпіза; монтаж Майка Гаррісона).

Нагадаємо, на початку березня у Франції розпочались протести проти пенсійної реформи. В країні припинилося залізничне сполучення, закриті школи, зупинили постачання палива. 

Протестувальники зібралися на заборонених місцях, включаючи паризьку площу навпроти парламенту та Єлисейські поля. Понад 500 протестувальників було заарештовано, з них 283 звільнено. У Ніцці нібито стався напад на офіс голови Республіканської партії, де було розбито вікна. 

Додамо, що 2010 року тодішній президент Франції Ніколя Саркозі підняв пенсійний вік з 60 до 62 років. Зараз же уряд Еммануеля Макрона хоче збільшити пенсійний вік до 64 років.

Це викликало бурхливу реакцію профспілок, які ще у лютому збирали велику акцію протесту проти пенсійної реформи.

Фото: Reuters

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