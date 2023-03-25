Во Франции тысячи людей снова вышли на митинги: из-за чего протестуют

Автомобиль жандармерии горит во время демонстрации

В субботу, 25 марта, на западе Франции полиция столкнулась с протестующими, выступающими против создания большого водохранилища для орошения ферм. Противники вышли на марш вопреки запрету собраний в районе Сент-Солин.

Об этом сообщает Reuters.

Почему французы снова протестуют

Протест был созван коллективом Bassines Non Merci. Шесть тысяч протестующих собрались на месте запланированного строительства водохранилища в сельской местности Сент-Солин, где подобный протест в прошлом октябре привел к ранениям.

Полиция применила слезоточивый газ, чтобы отбить некоторых протестующих, бросавших файеры и другие снаряды, когда они переходили поля, чтобы приблизиться к огороженной строительной территории. Местные СМИ показали, что по меньшей мере две полицейские машины загорелись.

По словам министра внутренних дел Джеральда Дарманина, правительство направило на демонстрацию более 3000 полицейских.

Худшая засуха во Франции прошлым летом обострила дискуссию по водным ресурсам в крупнейшем сельскохозяйственном секторе Европейского Союза.

Поклонники говорят, что искусственные водоемы являются способом эффективного использования воды, когда это необходимо, тогда как критики утверждают, что они небольшие по размеру и предпочитают большие фермы. (Репортаж Ива Германа и Марко Трухильо; сценарий Гаса Тромпиза; монтаж Майка Гаррисона.)

Напомним, в начале марта во Франции начались протесты против пенсионной реформы. В стране прекратилось железнодорожное сообщение, закрытые школы, остановили поставки топлива.

Протестующие собрались на запретных местах, включая парижскую площадь напротив парламента и Елисейские поля. Более 500 протестующих были арестованы, из них 283 уволены. В Ницце якобы произошло нападение на офис главы Республиканской партии, где были разбиты окна.

Добавим, что в 2010 тогдашний президент Франции Николя Саркози поднял пенсионный возраст с 60 до 62 лет. Сейчас правительство Эммануэля Макрона хочет увеличить пенсионный возраст до 64 лет.

Это вызвало бурную реакцию профсоюзов, еще в феврале собиравших крупную акцию протеста против пенсионной реформы.

Фото: Reuters