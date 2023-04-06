Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Мир arrow Поджоги, аресты и слезоточивый газ: во Франции продолжаются протесты против пенсионной реформы arrow

Поджоги, аресты и слезоточивый газ: во Франции продолжаются протесты против пенсионной реформы

6 апреля 2023 20:34
оновлено: 20:33
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Во Франции протестуют против пенсионной реформы
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Во многих городах Франции прошли акции протеста против пенсионной реформы. Протесты сопровождаются столкновениями с полицией и поджогами.

Об этом сообщают французские СМИ.

Читайте также:

Новые акции протеста во Франции

Сегодня уже 11 день протестов против пенсионной реформы, которую продвигают правительство и президент Франции Эмманюэль Макрон.

По данным профсоюзов, сегодня на улицы Парижа вышли 400 тысяч демонстрантов, в то время как на прошлой неделе было 450 тыс. Данные полиции существенно отличаются – там заявляют о 57 тысячах протестующих.

Поджог любимого ресторана Макрона

Радикальные группы среди митингующих забросали бутылками с зажигательной смесью ресторан La Rotonde в Париже, который является одним из любимых ресторанов французского президента Макрона.

Полиция Парижа сообщила о столкновениях и 20 задержанных протестующих.

В ходе демонстрации участники акции разгромили отделение банка Crédit Agricole. Полиция вмешалась, чтобы унять первые стычки.

Чтобы унять стычки, полиция применяла слезоточивый газ.

Столкновения и задержания были не только в Париже, десятки людей задержаны в ряде других городов. Также полиция заявляет о пострадавших среди правоохранителей.

Профсоюзы обещают новые акции протеста 13 апреля.

Напомним, в начале марта во Франции начались протесты против пенсионной реформы. В стране прекратилось железнодорожное сообщение, закрытые школы, остановили поставки топлива.

Во Франции прошло уже несколько многотысячных акций протеста.

Добавим, что в 2010 тогдашний президент Франции Николя Саркози поднял пенсионный возраст с 60 до 62 лет. Сейчас правительство Эммануэля Макрона хочет увеличить пенсионный возраст до 64 лет.

Это вызвало бурную реакцию профсоюзов, еще в феврале собиравших крупную акцию протеста против пенсионной реформы.

Фото: REUTERS/SARAH MEYSSONNIER

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

Новина з відео

19:31 Оккупант поделился впечатлениями от пребывания на передовой и об отношении к мобилизованным, — ГУР

21:11США вскоре объявят о новом пакете помощи Украине, — Кирби

Новина з відео

12:15Зеленский рассказал о секретном оружии, которое помогло защитить Киевскую область от оккупантов

Новина з фото

16:35 В Киеве попрощались с тренером по художественной гимнастике Альбиной Дерюгиной

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB