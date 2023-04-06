Поджоги, аресты и слезоточивый газ: во Франции продолжаются протесты против пенсионной реформы
Во многих городах Франции прошли акции протеста против пенсионной реформы. Протесты сопровождаются столкновениями с полицией и поджогами.
Об этом сообщают французские СМИ.
Новые акции протеста во Франции
Сегодня уже 11 день протестов против пенсионной реформы, которую продвигают правительство и президент Франции Эмманюэль Макрон.
По данным профсоюзов, сегодня на улицы Парижа вышли 400 тысяч демонстрантов, в то время как на прошлой неделе было 450 тыс. Данные полиции существенно отличаются – там заявляют о 57 тысячах протестующих.
Поджог любимого ресторана Макрона
Радикальные группы среди митингующих забросали бутылками с зажигательной смесью ресторан La Rotonde в Париже, который является одним из любимых ресторанов французского президента Макрона.
La Rotonde, la célèbre brasserie appréciée d'Emmanuel Macron incendiée à Paris ( @ClementLanot ) #LaRotonde #Rotonde #greve6avril #manif6avril #France #manifestation— Anonyme Citoyen (@AnonymeCitoyen) April 6, 2023
Полиция Парижа сообщила о столкновениях и 20 задержанных протестующих.
#manif6avril et la BRAV M charge pour arrêter les dégradations. Nouveaux heurts alors que la Plaza d'Italie est à algunas centaines de mètres. Laborieux. pic.twitter.com/3rYrE1tbCkОпубликовано в Victor Tassel (@victor_tassel) 6 апреля 2023
В ходе демонстрации участники акции разгромили отделение банка Crédit Agricole. Полиция вмешалась, чтобы унять первые стычки.
Чтобы унять стычки, полиция применяла слезоточивый газ.
La manif sauvage passe sur la place Saint-Michel. Beaucoup de personnes boivent un verre en terrasse en cet apres midi ensoleillé. Les FDO gazent quand même, tout le monde fuit. #Bordeaux #manif6avril #greve6avril #GreveGenerale #ReformeDesRetraites pic.twitter.com/8297pAwL2z— Clémentine Serieys (@clementartine) April 6, 2023
Столкновения и задержания были не только в Париже, десятки людей задержаны в ряде других городов. Также полиция заявляет о пострадавших среди правоохранителей.
Профсоюзы обещают новые акции протеста 13 апреля.
Напомним, в начале марта во Франции начались протесты против пенсионной реформы. В стране прекратилось железнодорожное сообщение, закрытые школы, остановили поставки топлива.
Во Франции прошло уже несколько многотысячных акций протеста.
Добавим, что в 2010 тогдашний президент Франции Николя Саркози поднял пенсионный возраст с 60 до 62 лет. Сейчас правительство Эммануэля Макрона хочет увеличить пенсионный возраст до 64 лет.
Это вызвало бурную реакцию профсоюзов, еще в феврале собиравших крупную акцию протеста против пенсионной реформы.
Фото: REUTERS/SARAH MEYSSONNIER