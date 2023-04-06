Поджоги, аресты и слезоточивый газ: во Франции продолжаются протесты против пенсионной реформы

Во Франции протестуют против пенсионной реформы

Во многих городах Франции прошли акции протеста против пенсионной реформы. Протесты сопровождаются столкновениями с полицией и поджогами.

Об этом сообщают французские СМИ.

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Сегодня уже 11 день протестов против пенсионной реформы, которую продвигают правительство и президент Франции Эмманюэль Макрон.

По данным профсоюзов, сегодня на улицы Парижа вышли 400 тысяч демонстрантов, в то время как на прошлой неделе было 450 тыс. Данные полиции существенно отличаются – там заявляют о 57 тысячах протестующих.

Поджог любимого ресторана Макрона

Радикальные группы среди митингующих забросали бутылками с зажигательной смесью ресторан La Rotonde в Париже, который является одним из любимых ресторанов французского президента Макрона.

Полиция Парижа сообщила о столкновениях и 20 задержанных протестующих.

#manif6avril et la BRAV M charge pour arrêter les dégradations. Nouveaux heurts alors que la Plaza d'Italie est à algunas centaines de mètres. Laborieux. pic.twitter.com/3rYrE1tbCk Опубликовано в Victor Tassel (@victor_tassel) 6 апреля 2023

В ходе демонстрации участники акции разгромили отделение банка Crédit Agricole. Полиция вмешалась, чтобы унять первые стычки.

Чтобы унять стычки, полиция применяла слезоточивый газ.

La manif sauvage passe sur la place Saint-Michel. Beaucoup de personnes boivent un verre en terrasse en cet apres midi ensoleillé. Les FDO gazent quand même, tout le monde fuit. #Bordeaux #manif6avril #greve6avril #GreveGenerale #ReformeDesRetraites pic.twitter.com/8297pAwL2z — Clémentine Serieys (@clementartine) April 6, 2023

Столкновения и задержания были не только в Париже, десятки людей задержаны в ряде других городов. Также полиция заявляет о пострадавших среди правоохранителей.

Профсоюзы обещают новые акции протеста 13 апреля.

Напомним, в начале марта во Франции начались протесты против пенсионной реформы. В стране прекратилось железнодорожное сообщение, закрытые школы, остановили поставки топлива.

Во Франции прошло уже несколько многотысячных акций протеста.

Добавим, что в 2010 тогдашний президент Франции Николя Саркози поднял пенсионный возраст с 60 до 62 лет. Сейчас правительство Эммануэля Макрона хочет увеличить пенсионный возраст до 64 лет.

Это вызвало бурную реакцию профсоюзов, еще в феврале собиравших крупную акцию протеста против пенсионной реформы.

Фото: REUTERS/SARAH MEYSSONNIER