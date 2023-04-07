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Після переговорів з Макроном лідер Китаю виступив з новою заявою щодо України

7 квітня 2023 22:06
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Зустріч лідерів Китаю та Франції відбулася 6 квітня
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Лідер Китаю Сі Цзіньпін, який нещодавно приймав у Пекіні французького президента Емманеля Макрона заявив про готовність допомогти вирішити "українську кризу". Лідер Китаю заявив, що готовий вислухати пропозиції Франції. 

Про це пише Xinhua.

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Позиція лідера Китаю

Як заявив Сі Цзіньпін, затягування розв'язання проблем пов'язаних з Україною не в інтересах усіх сторін.

Він заявив, що Китай ніколи не підходив до даного питання з егоїстичної точки зору, Китай завжди виступав за справедливість і неупередженість.

"Усі зацікавлені сторони повинні взяти на себе відповідальність, рухатися назустріч один одному і створювати умови для політичного вирішення. Французька сторона може висунути конкретні пропозиції щодо політичного вирішення кризи, і Китай готовий підтримати їх, а також відігравати конструктивну роль", — цитує видання китайського лідера. 

Нагадаємо, 6 квітня, президент Франції Емануель Макрон перебував з візитом у Китаї, де зустрівся із лідером КНР Сі Цзіньпіном. 

На зустрічі в Пекіні з китайським лідером Сі Цзіньпіном Макрон прагнув переконати Китай не підтримувати російську агресію в Україні та засудити дії рф. 

Також відомо, що президент Франції Емануель Макрон та лідер Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін проведуть неофіційні переговори. Ці перемовини відбудуться не у столиці, а у індустріальному центрі КНР Гуанчжоу.

Фото: REUTERS

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