Після переговорів з Макроном лідер Китаю виступив з новою заявою щодо України
Лідер Китаю Сі Цзіньпін, який нещодавно приймав у Пекіні французького президента Емманеля Макрона заявив про готовність допомогти вирішити "українську кризу". Лідер Китаю заявив, що готовий вислухати пропозиції Франції.
Про це пише Xinhua.
Позиція лідера Китаю
Як заявив Сі Цзіньпін, затягування розв'язання проблем пов'язаних з Україною не в інтересах усіх сторін.
Він заявив, що Китай ніколи не підходив до даного питання з егоїстичної точки зору, Китай завжди виступав за справедливість і неупередженість.
"Усі зацікавлені сторони повинні взяти на себе відповідальність, рухатися назустріч один одному і створювати умови для політичного вирішення. Французька сторона може висунути конкретні пропозиції щодо політичного вирішення кризи, і Китай готовий підтримати їх, а також відігравати конструктивну роль", — цитує видання китайського лідера.
Нагадаємо, 6 квітня, президент Франції Емануель Макрон перебував з візитом у Китаї, де зустрівся із лідером КНР Сі Цзіньпіном.
На зустрічі в Пекіні з китайським лідером Сі Цзіньпіном Макрон прагнув переконати Китай не підтримувати російську агресію в Україні та засудити дії рф.
Також відомо, що президент Франції Емануель Макрон та лідер Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін проведуть неофіційні переговори. Ці перемовини відбудуться не у столиці, а у індустріальному центрі КНР Гуанчжоу.
Фото: REUTERS