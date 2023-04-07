После переговоров с Макроном лидер Китая выступил с новым заявлением по Украине

Встреча лидеров Китая и Франции состоялась 6 апреля

Лидер Китая Си Цзиньпин, недавно принимавший в Пекине французского президента Эммануэля Макрона, заявил о готовности помочь разрешить "украинский кризис". Лидер Китая заявил, что готов выслушать предложения Франции.

Об этом пишет Xinhua.

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Как заявил Си Цзиньпин, затягивание решения проблем, связанных с Украиной, не в интересах всех сторон.

Он заявил, что Китай никогда не подходил к данному вопросу с эгоистической точки зрения, Китай всегда выступал за справедливость и беспристрастность.

"Все заинтересованные стороны должны взять на себя ответственность, двигаться навстречу друг другу и создавать условия для политического решения. Французская сторона может выдвинуть конкретные предложения по политическому разрешению кризиса и Китай готов поддержать их, а также играть конструктивную роль", — цитирует издание китайского лидера.

Напомним, 6 апреля президент Франции Эмануэль Макрон находился с визитом в Китае, где встретился с лидером КНР Си Цзиньпином.

На встрече в Пекине с китайским лидером Си Цзиньпином Макрон стремился убедить Китай не поддерживать российскую агрессию в Украине и осудить действия россии.

Также известно, что президент Франции Эммануэль Макрон и лидер Китайской Народной Республики Си Цзиньпин проведут неофициальные переговоры. Эти переговоры пройдут не в столице, а в индустриальном центре КНР Гуанчжоу.

Фото: REUTERS