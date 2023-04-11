Після зустрічі з Сі Цзіньпіном Макрон їде у Нідерланди: ЗМІ назвали геополітичну мету візиту

Еммануель Макрон під час візиту до Китаю. Фото: GONZALO FUENTES/REUTERS

Президент Франції Еммануель Макрон намагається перетворити Європейський Союз на балансуючу силу між США та Китаєм. Французький лідер їде з візитом до Амстердама, оскільки прагне заручитися підтримкою Нідерландів.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Що відомо про візит

Лідер Франції прибуде до Амстердама у вівторок, 11 квітня, з першим державним візитом французького лідера за останні 23 роки. Він планує виступити за збільшення спільних витрат ЄС, більш ретельний контроль над європейськими поставками технологій і промислових товарів і, що дуже важливо, як вказує видання, Макрон висловить певний скептицизм щодо відносин із США.

"Але його візит ризикує бути затьмареним наслідками минулотижневого візиту в Пекін, де він намагався навести мости з президентом Сі Цзіньпіном і відзначити свою незалежність від Вашингтона", — йдеться у публікації.

За словами французького чиновника, Макрон виступить з промовою про економічний суверенітет в Інституті Nexus в Гаазі у вівторок вдень, у якій він звернеться до європейських лідерів не бути наївними щодо того, наскільки вони можуть покладатися на США.

Під час візиту, за даними видання, Макрон також має на меті укласти угоду про посилення франко-голландської співпраці. Він візьме участь у круглому столі з технологій та інновацій разом із представниками французької напівпровідникової компанії StMicroelectronics NV, яка співпрацює з ASML, і постачальника технологій Atos SE.

Боротьба Макрона за нову роль Євросоюзу

Відтоді, як Макрон прийшов до влади шість років тому, він наполягав на більш рішучій європейській зовнішній політиці з тіснішою інтеграцією та більшими спільними витратами, що відображає давній підхід Франції, який почався з Шарля де Голля в 1960-х роках, йдеться у публікації.

"Прихильники Макрона стверджують, що війна в Україні виправдала його давній заклик до європейської "стратегічної автономії". Його критики кажуть, що конфлікт натомість показав, що ЄС досі не в змозі охороняти власний задній двір без допомоги Вашингтона, і перш за все допомога США допомогла Києву боротися з російським вторгненням", — пише видання.

Реакція партнерів на позицію Макрона

У Китаї Макрон запропонував ЄС уникати втягування в будь-яку потенційну конфронтацію між Пекіном і Вашингтоном, викликавши шалену реакцію деяких американських законодавців, у тому числі Марко Рубіо, головного республіканця в комітеті Сенату з розвідки.

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте регулярно виступає проти європейських пропозицій Макрона, виступаючи натомість за тісну співпрацю зі США та більш консервативний підхід до фіскальної політики. Нідерланди все одно надали більше військової допомоги Україні, попри набагато меншу економіку.

Нагадаємо, раніше Еммануель Макрон заявив, що Європа за останній час стала більш залежною від США. Особливо в сфері озброєнь та енергоносіїв.

Як відомо, 6 квітня, президент Франції Емануель Макрон перебував з візитом у Китаї, де зустрівся із лідером КНР Сі Цзіньпіном.

На зустрічі в Пекіні з китайським лідером Сі Цзіньпіном Макрон прагнув переконати Китай не підтримувати російську агресію в Україні та засудити дії рф.

Також відомо, що президент Франції Емануель Макрон та лідер Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін проведуть неофіційні переговори. Ці перемовини відбудуться не у столиці, а в індустріальному центрі КНР Гуанчжоу.