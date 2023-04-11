После встречи с Си Цзиньпином Макрон едет в Нидерланды: СМИ назвали геополитическую цель визита

Эммануэль Макрон во время визита в Китай. Фото: GONZALO FUENTES/REUTERS

Президент Франции Эммануэль Макрон пытается превратить Европейский Союз в балансирующую силу между США и Китаем. Французский лидер едет с визитом в Амстердам, поскольку стремится заручиться поддержкой Нидерландов.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Что известно о визите

Лидер Франции прибудет в Амстердам во вторник, 11 апреля, с первым государственным визитом французского лидера за последние 23 года. Он планирует выступить за увеличение общих затрат ЕС, более тщательный контроль над европейскими поставками технологий и промышленных товаров и, что очень важно, как указывает издание, Макрон выразит скептицизм относительно отношений с США.

"Но его визит рискует быть омраченным последствиями визита в Пекин на прошлой недели, где он пытался навести мосты с президентом Си Цзиньпином и отметить свою независимость от Вашингтона", — говорится в публикации.

По словам французского чиновника, Макрон выступит с речью об экономическом суверенитете в Институте Nexus в Гааге во вторник днем, в которой он обратится к европейским лидерам не быть наивными по поводу того, насколько они могут полагаться на США.

Во время визита, по данным издания, Макрон также намерен заключить соглашение об усилении франко-голландского сотрудничества. Он примет участие в круглом столе по технологиям и инновациям вместе с представителями французской полупроводниковой компании StMicroelectronics NV, сотрудничающей с ASML, и поставщиком технологий Atos SE.

Борьба Макрона за новую роль Евросоюза

С тех пор как Макрон пришел к власти шесть лет назад, он настаивал на более решительной европейской внешней политике с более тесной интеграцией и большими общими затратами, что отражает давний подход Франции, начавшийся с Шарля де Голля в 1960-х годах, говорится в публикации.

"Сторонники Макрона утверждают, что война в Украине оправдала его давний призыв к европейской "стратегической автономии". Его критики говорят, что конфликт показал, что ЕС до сих пор не в состоянии охранять собственный задний двор без помощи Вашингтона, и прежде всего помощь США помогла Киеву бороться с российским вторжением", — пишет издание.

Реакция партнеров на позицию Макрона

В Китае Макрон предложил ЕС избегать втягивания в любую потенциальную конфронтацию между Пекином и Вашингтоном, вызвав бешеную реакцию некоторых американских законодателей, в том числе Марка Рубио, главного республиканца в комитете Сената по разведке.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте регулярно выступает против европейских предложений Макрона, выступая за тесное сотрудничество с США и более консервативный подход к фискальной политике. Нидерланды все равно оказали больше военной помощи Украине, несмотря на гораздо меньшую экономику.

Напомним, ранее Эммануэль Макрон заявил, что Европа за последнее время стала более зависимой от США. Особенно в сфере вооружений и энергоносителей.

Как известно, 6 апреля президент Франции Эмануэль Макрон находился с визитом в Китае, где встретился с лидером КНР Си Цзиньпином.

На встрече в Пекине с китайским лидером Си Цзиньпином Макрон стремился убедить Китай не поддерживать российскую агрессию в Украине и осудить действия россии.

Также известно, что президент Франции Эммануэль Макрон и лидер Китайской Народной Республики Си Цзиньпин проведут неофициальные переговоры. Эти переговоры пройдут не в столице, а в индустриальном центре КНР Гуанчжоу.