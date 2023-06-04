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Пошуки тіл не закінчено: в Індії через зіткнення поїздів загинуло майже 300 людей

4 червня 2023 08:38
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Пошуки тіл не закінчено: в Індії через зіткнення поїздів загинуло майже 300 людей
Зіткнення поїздів до Індії. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У п'ятницю, 2 червня, в Індії пасажирський поїзд зійшов із рейок і врізався в інший поїзд. Внаслідок катастрофи кількість жертв зросла до 288 осіб.

Про це пише Reuters.

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У цьому інциденті один з поїздів також зіткнувся з вантажним складом, залишеним у районі Баласор у штаті Одіша, у східній частині країни. Внаслідок зіткнення утворилася купа зруйнованих вагонів, і 803 особи отримали поранення.

Як повідомляє джерело Reuters, у зруйнованих вагонах все ще знаходяться тіла загиблих. Рятувальні операції продовжуються, хоча вважається, що кількість жертв може збільшитися.

Попередні дані вказують на збій у системі сигналізації, як пояснив Ананд. "Коромандельський експрес" мав слідувати основною лінією, проте через помилковий сигнал він був перенаправлений на кільцеву лінію і зіткнувся з вантажним поїздом, який вже знаходився там. Потім вагони поїзда перекинулися на колії з обох боків.

Нагадаємо, в Індії пасажирський поїзд Coromandel Express зіткнувся з вантажним поїздом у районі Баласор у штаті Одіша.

Також ми писали, що в Індії в штаті Одіша внаслідок зіткнення двох поїздів загинуло 233 особи, ще 900 отримали пошкодження. Влада зазначила, що за кількістю жертв це найбільша залізнична аварія за останні понад 10 років.

Додамо, внаслідок зіткнення пасажирського поїзда із зустрічним вантажним поїздом на півночі Греції загинули 32 особи, а близько 85 отримали поранення.

 

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