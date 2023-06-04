Поиски тел не закончены: в Индии из-за столкновения поездов погибло почти 300 человек

Столкновение поездов в Индии. Фото: Reuters

В пятницу, 2 июня, в Индии пассажирский поезд сошел с рельсов и врезался в другой поезд. В результате катастрофы, количество жертв возросло до 288 человек.

Об этом пишет Reuters.

Читайте также:

Столкновение поездов в Индии

В этом инциденте, один из поездов также столкнулся с грузовым составом, оставленным в районе Баласор в штате Одиша, в восточной части страны. В результате столкновения образовалась куча разрушенных вагонов, и 803 человека получили ранения.

Как сообщает источник Reuters, в разрушенных вагонах все еще находятся тела погибших. Спасательные операции продолжаются, хотя считается, что количество жертв может увеличиться.

Предварительные данные указывают на сбой в системе сигнализации, как пояснил Ананд. "Коромандельский экспресс" должен был следовать по основной линии, однако из-за ошибочного сигнала он был перенаправлен на кольцевую линию и столкнулся с грузовым поездом, который уже находился там. Затем вагоны поезда опрокинулись на рельсы с обеих сторон.

Напомним, в Индии пассажирский поезд Coromandel Express столкнулся с грузовым поездом в районе Баласор в штате Одиша.

Также мы писали, что в Индии в штате Одиша в результате столкновения двух поездов погибли 233 человека, еще 900 получили повреждения. Власти отметили, что по количеству жертв это крупнейшая железнодорожная авария за последние более 10 лет.

Добавим, в результате столкновения пассажирского поезда со встречным грузовым составом на севере Греции погибли 32 человека, а около 85 получили ранения.