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Поиски тел не закончены: в Индии из-за столкновения поездов погибло почти 300 человек

4 июня 2023 08:38
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Поиски тел не закончены: в Индии из-за столкновения поездов погибло почти 300 человек
Столкновение поездов в Индии. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В пятницу, 2 июня, в Индии пассажирский поезд сошел с рельсов и врезался в другой поезд. В результате катастрофы, количество жертв возросло до 288 человек.

Об этом пишет Reuters.

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Столкновение поездов в Индии

В этом инциденте, один из поездов также столкнулся с грузовым составом, оставленным в районе Баласор в штате Одиша, в восточной части страны. В результате столкновения образовалась куча разрушенных вагонов, и 803 человека получили ранения.

Как сообщает источник Reuters, в разрушенных вагонах все еще находятся тела погибших. Спасательные операции продолжаются, хотя считается, что количество жертв может увеличиться.

Предварительные данные указывают на сбой в системе сигнализации, как пояснил Ананд. "Коромандельский экспресс" должен был следовать по основной линии, однако из-за ошибочного сигнала он был перенаправлен на кольцевую линию и столкнулся с грузовым поездом, который уже находился там. Затем вагоны поезда опрокинулись на рельсы с обеих сторон.

Напомним, в Индии пассажирский поезд Coromandel Express столкнулся с грузовым поездом в районе Баласор в штате Одиша.

Также мы писали, что в Индии в штате Одиша в результате столкновения двух поездов погибли 233 человека, еще 900 получили повреждения. Власти отметили, что по количеству жертв это крупнейшая железнодорожная авария за последние более 10 лет.

Добавим, в результате столкновения пассажирского поезда со встречным грузовым составом на севере Греции погибли 32 человека, а около 85 получили ранения.

 

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