Посол України розповів, чи евакуюють наших співвітчизників з території Ізраїлю

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук. Фото: Freedom

Можливості евакуювати з території Ізраїлю громадян України наразі нема. Цілком імовірно, що в цьому не буде необхідності, оскількі ізраїльські військові вже скоро візьмуть ситуацію під контроль.

Про це посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук заявив в ефірі телемарафону.

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Українці в секторі Газа

За його словами, надходять звернення від громадян України як з ізраїльської, так і з палестинської сторони. Посол також нагадав, що у секторі Газа проживають близько 1000 українців, які стоять на консульському обліку.

Також кілька сімей звернулися за допомогою до дипломатів, оскільки їхні рейси з Ізраїлю скасували, і вони бояться повертатися до південних районів. Наразі їм сплатили проживання у готелях Тель-Авіва.

"Технічної можливості у нас евакуювати людей немає. Тому, як раніше сказав президент, і посольство з цього приводу давало широкий коментар, люди повинні знаходитися в максимально безпечних місцях, слухати команди, які надходять від місцевого уряду і чітко їх дотримуватися", — додав Корнійчук.

Він також висловив сподівання на те, що влада Ізраїлю візьме ситуацію під контроль ближче до вечора.

Раніше ми повідомляли, що бойовики палестинського угруповання ХАМАС стверджують, що взяли у полон бригадного генерала ізраїльської армії Німрода Алоні. Його доставили до Сектору Газа.

Нагадуємо, що прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу поспілкувався з президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом. Сторони обговорили ситуацію внаслідок вторгнення ХАМАС.