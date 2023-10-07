Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Посол України розповів, чи евакуюють наших співвітчизників з території Ізраїлю arrow

Посол України розповів, чи евакуюють наших співвітчизників з території Ізраїлю

7 жовтня 2023 19:18
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Посол України розповів, чи евакуюють наших співвітчизників з території Ізраїлю
Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук. Фото: Freedom
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Можливості евакуювати з території Ізраїлю громадян України наразі нема. Цілком імовірно, що в цьому не буде необхідності, оскількі ізраїльські військові вже скоро візьмуть ситуацію під контроль.

Про це посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук заявив в ефірі телемарафону.

Читайте також:

Українці в секторі Газа

За його словами, надходять звернення від громадян України як з ізраїльської, так і з палестинської сторони. Посол також нагадав, що у секторі Газа проживають близько 1000 українців, які стоять на консульському обліку.

Також кілька сімей звернулися за допомогою до дипломатів, оскільки їхні рейси з Ізраїлю скасували, і вони бояться повертатися до південних районів. Наразі їм сплатили проживання у готелях Тель-Авіва.

"Технічної можливості у нас евакуювати людей немає. Тому, як раніше сказав президент, і посольство з цього приводу давало широкий коментар, люди повинні знаходитися в максимально безпечних місцях, слухати команди, які надходять від місцевого уряду і чітко їх дотримуватися", — додав Корнійчук.

Він також висловив сподівання на те, що влада Ізраїлю візьме ситуацію під контроль ближче до вечора.

Раніше ми повідомляли, що бойовики палестинського угруповання ХАМАС стверджують, що взяли у полон бригадного генерала ізраїльської армії Німрода Алоні. Його доставили до Сектору Газа. 

Нагадуємо, що прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу поспілкувався з президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом. Сторони обговорили ситуацію внаслідок вторгнення ХАМАС.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

None

Наші долі схожі: посол Ізраїлю в Україні про напад ХАМАСу

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз