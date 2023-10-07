Посол Украины рассказал, эвакуируют ли наших соотечественников с территории Израиля

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук. Фото: Freedom

Возможности эвакуировать с территории Израиля граждан Украины пока нет. По всей вероятности, в этом не будет необходимости, поскольку израильские военные уже скоро возьмут ситуацию под контроль.

Об этом посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил в эфире телемарафона.

Читайте также:

Украинцы в секторе Газа

По его словам, приходят обращения от граждан Украины как с израильской, так и с палестинской стороны. Посол также напомнил, что в секторе Газа проживают около 1000 украинцев, стоящих на консульском учете.

Также несколько семей обратились за помощью к дипломатам, поскольку их рейсы из Израиля отменили, и они боятся возвращаться в южные районы. Теперь им заплатили проживание в гостиницах Тель-Авива.

"Технической возможности у нас эвакуировать людей нет. Поэтому, как ранее сказал президент, и посольство на этот счет давало широкий комментарий, люди должны находиться в максимально безопасных местах, слушать команды, поступающие от местного правительства и четко их придерживаться", — добавил Корнийчук.

Он также выразил надежду на то, что власти Израиля возьмут ситуацию под контроль ближе к вечеру.

Ранее мы сообщали, что боевики палестинской группировки ХАМАС утверждают, что пленили бригадного генерала израильской армии Нимрода Алони. Его доставили в Сектор Газа.

Напомним, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху пообщался с президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом. Стороны обсудили ситуацию в результате вторжения ХАМАС.