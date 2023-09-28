Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Правоохоронці Азербайджану заарештували ексглаву уряду Нагірного Карабаху arrow

Правоохоронці Азербайджану заарештували ексглаву уряду Нагірного Карабаху

28 вересня 2023 11:23
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Правоохоронці Азербайджану заарештували ексглаву уряду Нагірного Карабаху
Арешт ексглави уряду Нагірного Карабаху Рубена Варданяна. Фото: скриншот
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У середу, 27 вересня, служба безпеки Азербайджану заарештувала ексглаву уряду Нагірного Карабаху Рубена Варданяна. Його звинувачують у незаконному перетині кордону і не тільки. 

Про це повідомляє видання "Крим.Реалії".

Читайте також:

Арешт ексглави уряду Нагірного Карабаху

Як відомо, вчора, 27 вересня ексглаву уряду Нагірного Карабаху Рубена Варданяна при спробі залишити невизнану Нагірно-Карабахську республіку з іншими біженцями.

Його звинувачують у незаконному перетині кордону, фінансуванні тероризму, створенні та діяльності незаконних збройних формувань.

Нагадаємо, 28 вересня стало відомо, що невизнана Республіка Нагірний Карабах припиняє своє існування з 1 січня 2024 року. Відповідний указ про розпуск усіх держустанов підписав голова НКР.

Незадовго після цього колишній міністр закордонних справ і радник президента Нагірного Карабаху Давид Бабаян вирішив з'явитися у правоохоронні органи Азербайджану. Це, ймовірно, означає, що він добровільно здається країні.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

None

Багатші за членів Уряду. Скільки заробляють в Міністерстві стратегічних галузей промисловості

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз