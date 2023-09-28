Правоохоронці Азербайджану заарештували ексглаву уряду Нагірного Карабаху

Арешт ексглави уряду Нагірного Карабаху Рубена Варданяна. Фото: скриншот

У середу, 27 вересня, служба безпеки Азербайджану заарештувала ексглаву уряду Нагірного Карабаху Рубена Варданяна. Його звинувачують у незаконному перетині кордону і не тільки.

Про це повідомляє видання "Крим.Реалії".

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Арешт ексглави уряду Нагірного Карабаху

Як відомо, вчора, 27 вересня ексглаву уряду Нагірного Карабаху Рубена Варданяна при спробі залишити невизнану Нагірно-Карабахську республіку з іншими біженцями.

Його звинувачують у незаконному перетині кордону, фінансуванні тероризму, створенні та діяльності незаконних збройних формувань.

Нагадаємо, 28 вересня стало відомо, що невизнана Республіка Нагірний Карабах припиняє своє існування з 1 січня 2024 року. Відповідний указ про розпуск усіх держустанов підписав голова НКР.

Незадовго після цього колишній міністр закордонних справ і радник президента Нагірного Карабаху Давид Бабаян вирішив з'явитися у правоохоронні органи Азербайджану. Це, ймовірно, означає, що він добровільно здається країні.