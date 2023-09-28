Правоохранители Азербайджана арестовали экс-главу правительства Нагорного Карабаха

Арест экс-главы правительства Нагорного Карабаха Рубена Варданяна. Фото: скриншот

В среду, 27 сентября, служба безопасности Азербайджана арестовала экс-главу правительства Нагорного Карабаха Рубена Варданяна. Его обвиняют в незаконном пересечении границы и не только.

Об этом сообщает издание "Крым.Реалии".

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Как известно, вчера, 27 сентября, экс-главу правительства Нагорного Карабаха Рубена Варданяна при попытке покинуть непризнанную Нагорно-Карабахскую республику с другими беженцами.

Его обвиняют в незаконном пересечении границы, финансировании терроризма, создании и деятельности незаконных вооруженных формирований.

Напомним, 28 сентября стало известно, что непризнанная Республика Нагорный Карабах прекращает свое существование с 1 января 2024 года. Соответствующий указ о роспуске всех госучреждений подписал глава НКС.

Незадолго после этого бывший министр иностранных дел и советник президента Нагорного Карабаха Давид Бабаян решил явиться в правоохранительные органы Азербайджана. Это, вероятно, означает, что он добровольно сдается стране.