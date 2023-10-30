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Прем'єр Ізраїлю видалив допис, в якому розкритикував керівників розвідки

30 жовтня 2023 08:18
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Прем'єр Ізраїлю видалив допис, в якому розкритикував керівників розвідки
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу. Фото: ABIR SULTAN POOL/Pool via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу видалив допис у соцмережі X, в якому розкритикував керівників служби безпеки. За його словами, розвідка не попередила про атаку ХАМАС 7 жовтня.

Про це повідомляє CNN.

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Допис Нетаньягу

"Жодного разу прем'єр-міністру Нетаньягу не було зроблено попередження про намір ХАМАСу розпочати війну. Навпаки, всі представники оборонного відомства, в тому числі керівники розвідувального управління і Шин-бет, оцінили, що ХАМАС стримують", — йшлося у видаленому дописі прем'єра Ізраїля.

Повідомлення Нетаньягу відразу почали критикувати. Після цього він вирішив видалити допис та попросити вибачення.

"Я був неправий. Те, що я сказав після пресконференції, не повинно було бути сказано, і я прошу вибачення за це", — наголосив Нетаньягу.

Допис прем'єра з'явився тоді, коли на нього посилився тиск з боку родин заручників. Люди вимагаються укласти угоду для звільнення близьких з полону.

Нагадаємо, радник США з національної безпеки Джейк Салліван підтримав операцію Ізраїлю проти терористичного угруповання ХАМАС. Це сталося на тлі критики блокади ізраїльськими військовими сектора Гази, що зростає.

Також ми писали, що президент Ірану Ібрагім Райсі заявив, що Ізраїль "перейшов червону межу". За його словами, це може змусити всіх вжити заходів.

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