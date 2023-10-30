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Премьер Израиля удалил сообщение, в котором раскритиковал руководителей разведки

30 октября 2023 08:18
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Премьер Израиля удалил сообщение, в котором раскритиковал руководителей разведки
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. Фото: ABIR SULTAN POOL/Pool via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху удалил сообщение в соцсети X, в котором раскритиковал руководителей службы безопасности. По его словам, разведка не предупредила об атаке ХАМАС 7 октября.

Об этом сообщает CNN.

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Пост Нетаньяху

"Ни разу премьер-министру Нетаньяху не было сделано предупреждение о намерении ХАМАСа начать войну. Наоборот, все представители оборонного ведомства, в том числе руководители разведывательного управления и Шин-бет, оценили, что ХАМАС сдерживают", — говорилось в удаленном посте премьера Израиля.

Сообщения Нетаньяху сразу начали критиковать. После этого он решил удалить сообщение и попросить прощения.

"Я был неправ. То, что я сказал после пресс-конференции, не должно было быть сказано, и я прошу прощения за это", — подчеркнул Нетаньяху.

Пост премьера появился тогда, когда на него усилилось давление со стороны семей заложников. Люди требуют заключить соглашение для освобождения близких из плена.

Напомним, советник США по национальной безопасности Джейк Салливан поддержал операцию Израиля против террористической группировки ХАМАС. Это произошло на фоне критики растущей блокады израильскими военными сектора Газа.

Также мы писали, что президент Ирана Ибрагим Райси заявил, что Израиль "перешел красную границу". По его словам, это может заставить всех принять меры.

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