Прем'єр Ізраїлю заявив про знищення верхівки "Ісламського джихаду" у секторі Гази

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу. Фото: Jerusalem Post

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що Армія оборони ліквідувала верхівку палестинського угруповання "Ісламський джихад" у секторі Гази. Операція "Щит і стріла", яка тривала п'ять днів, завершилася.

Про це повідомляє The Times of Israel.

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"Діючи несподівано й постійно проявляючи ініціативу, ми знищили все вище керівництво "Ісламського джихаду" в Газі, 17 командних центрів, що їм належали, ліквідували десятки терористів, завдали ударів по складах ракет, вивели з ладу протитанкові загони та багато іншого", — розповів Нетаньягу.

Усі ліквідовані очільники "Ісламського джихаду" стали жертвами авіаударів. Серед них командувач північної частини сектора Гази, командувач ракетних сил, секретарі військової ради організації та понад десять членів угруповання.

За інформацією видання, цивільні також постраждали внаслідок операції "Щит і стріла". Відомо про щонайменше 25 загиблих палестинців.

Нагадаємо, 13 травня Ізраїль і палестинський "Ісламський джихад", що перебуває в секторі Гази, домовилися про перемир'я, укладенню якого посприяв Єгипет.

Також ми писали, що 11 травня Ізраїль знову завдавав ударів по об’єктах "Ісламського джихаду" в Газі, а палестинські бойовики запустили сотні ракет через кордон, запустивши сирени аж до Тель-Авіва. Єгипет знову розпочав спроби посередництва в припиненні бойових дій.

Додамо, 3 травня ХАМАС стверджував, що здійснює ракетний обстріл ізраїльських літаків над сектором Гази. Це відбувається у відповідь на попередні ракетні обстріли Ізраїлю.