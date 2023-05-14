Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Прем'єр Ізраїлю заявив про знищення верхівки "Ісламського джихаду" у секторі Гази arrow

Прем'єр Ізраїлю заявив про знищення верхівки "Ісламського джихаду" у секторі Гази

14 травня 2023 20:23
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Прем'єр Ізраїлю заявив про знищення верхівки "Ісламського джихаду" у секторі Гази
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу. Фото: Jerusalem Post
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що Армія оборони ліквідувала верхівку палестинського угруповання "Ісламський джихад" у секторі Гази. Операція "Щит і стріла", яка тривала п'ять днів, завершилася. 

Про це повідомляє The Times of Israel.

Читайте також:

Знищення верхівки "Ісламського джихаду"

"Діючи несподівано й постійно проявляючи ініціативу, ми знищили все вище керівництво "Ісламського джихаду" в Газі, 17 командних центрів, що їм належали, ліквідували десятки терористів, завдали ударів по складах ракет, вивели з ладу протитанкові загони та багато іншого", — розповів Нетаньягу.

Усі ліквідовані очільники "Ісламського джихаду" стали жертвами авіаударів. Серед них командувач північної частини сектора Гази, командувач ракетних сил, секретарі військової ради організації та понад десять членів угруповання.

За інформацією видання, цивільні також постраждали внаслідок операції "Щит і стріла". Відомо про щонайменше 25 загиблих палестинців. 

Нагадаємо, 13 травня Ізраїль і палестинський "Ісламський джихад", що перебуває в секторі Гази, домовилися про перемир'я, укладенню якого посприяв Єгипет.

Також ми писали, що 11 травня Ізраїль знову завдавав ударів по об’єктах "Ісламського джихаду" в Газі, а палестинські бойовики запустили сотні ракет через кордон, запустивши сирени аж до Тель-Авіва. Єгипет знову розпочав спроби посередництва в припиненні бойових дій.

Додамо, 3 травня ХАМАС стверджував, що здійснює ракетний обстріл ізраїльських літаків над сектором Гази. Це відбувається у відповідь на попередні ракетні обстріли Ізраїлю.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

Новина з відео

20:01 Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB