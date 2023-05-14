Премьер Израиля заявил об уничтожении верхушки "Исламского джихада" в секторе Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Фото: Jerusalem Post

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Армия обороны ликвидировала верхушку палестинской группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Операция "Щит и стрела", которая длилась пять дней, завершилась.

Об этом сообщает The Times of Israel.

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"Действуя неожиданно и постоянно проявляя инициативу, мы уничтожили все высшее руководство "Исламского джихада" в Газе, 17 принадлежавших им командных центров ликвидировали десятки террористов, нанесли удары по составам ракет, вывели из строя противотанковые отряды и многое другое", — рассказал Нетаньяху.

Все ликвидированные главы "Исламского джихада" стали жертвами авиаударов. Среди них командующий северной частью сектора Газа, командующий ракетными силами, секретари военного совета организации и более десяти членов группировки.

По информации издания, гражданские также пострадали в результате операции "Щит и стрела". Известно о как минимум 25 погибших палестинцах.

Напомним, 13 мая Израиль и находящийся в секторе Газы палестинский "Исламский джихад" договорились о перемирии, заключению которого способствовал Египет.

Также мы писали, что 11 мая Израиль снова наносил удары по объектам "Исламского джихада" в Газе, а палестинские боевики запустили сотни ракет через границу, запустив сирены вплоть до Тель-Авива. Египет снова предпринял попытки посредничества в прекращении боевых действий.

Добавим, 3 мая ХАМАС утверждал, что производит ракетный обстрел израильских самолетов над сектором Газы. Это происходит в ответ на предварительные ракетные обстрелы Израиля.