Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow Премьер Израиля заявил об уничтожении верхушки "Исламского джихада" в секторе Газа arrow

Премьер Израиля заявил об уничтожении верхушки "Исламского джихада" в секторе Газа

14 мая 2023 20:23
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Премьер Израиля заявил об уничтожении верхушки "Исламского джихада" в секторе Газа
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Фото: Jerusalem Post
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Армия обороны ликвидировала верхушку палестинской группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Операция "Щит и стрела", которая длилась пять дней, завершилась.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Читайте также:

Уничтожение верхушки "Исламского джихада"

"Действуя неожиданно и постоянно проявляя инициативу, мы уничтожили все высшее руководство "Исламского джихада" в Газе, 17 принадлежавших им командных центров ликвидировали десятки террористов, нанесли удары по составам ракет, вывели из строя противотанковые отряды и многое другое", — рассказал Нетаньяху.

Все ликвидированные главы "Исламского джихада" стали жертвами авиаударов. Среди них командующий северной частью сектора Газа, командующий ракетными силами, секретари военного совета организации и более десяти членов группировки.

По информации издания, гражданские также пострадали в результате операции "Щит и стрела". Известно о как минимум 25 погибших палестинцах.

Напомним, 13 мая Израиль и находящийся в секторе Газы палестинский "Исламский джихад" договорились о перемирии, заключению которого способствовал Египет.

Также мы писали, что 11 мая Израиль снова наносил удары по объектам "Исламского джихада" в Газе, а палестинские боевики запустили сотни ракет через границу, запустив сирены вплоть до Тель-Авива. Египет снова предпринял попытки посредничества в прекращении боевых действий.

Добавим, 3 мая ХАМАС утверждал, что производит ракетный обстрел израильских самолетов над сектором Газы. Это происходит в ответ на предварительные ракетные обстрелы Израиля.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас