Президент Сирії Башар Асад

Президент Сирії Башар Асад заявив, що визнає "нові російські кордони" з територіями, які приєдналися за підсумками "референдумів". Йдеться про так звані "ДНР" та "ЛНР", Херсонську та Запорізьку області.

Про це він заявив в інтерв'ю для пропагандистського ЗМІ рф "РИА Новости".

Деталі

"Звичайно. Я кажу, що це російські території, і навіть якби не сталася війна, це історично російські території", — сказав Асад.

За його словами, Сирія визнала ці регіони російськими ще до проведення "референдуму".

"Це питання для нас зрозуміле від самого початку, і ми не будемо вагатися у своїй позиції. Позиція Сирії — чітка і водночас рішуча, у нас є переконаність у цьому питанні, не тільки заради дружби з росією, а й тому, що ці території — території росії...", — висловився президент Сирії.

Він сказав, що ця позиція була заснована на історичних фактах.

"Вони були передані Україні, можливо, близько 100 років тому, я думаю, що за часів Леніна. На них проживають російські громадяни, і факти на місцях свідчать про те, що це російська земля. Ми переконані в цій позиції", — додав Асад.

Нагадаємо, російський диктатор володимир путін та президент Сирії Башар Асад проводять переговори у кремлі. Асад висловив підтримку росії у боротьбі зі "старими і новими нацистами".

Раніше ми писали, що нещодавно ЗМІ дізналися, що лідер Китаю Сі Цзіньпін відвідає росію уже наступного тижня. Він прилетить до москви, де зустрінеться з путіним.

Додамо, аеропорт у сирійському місті Алеппо був закритий після удару по території летовища. У цьому ударі сирійська армія звинувачує збройні сили сусіднього Ізраїлю.