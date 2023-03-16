Президент Сирии заявил, что признает "новые границы" рф с украинскими территориями
Президент Сирии Башар Асад заявил, что признает "новые российские границы" с присоединившимися по итогам "референдумов" территориями. Речь идет о так называемых "ДНР" и "ЛНР", Херсонской и Запорожской областях.
Об этом он заявил в интервью для пропагандистского СМИ рф "РИА Новости".
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"Конечно. Я говорю, что это российские территории, и даже если бы не произошла война, это исторически российские территории", — сказал Асад.
По его словам, Сирия признала эти регионы российскими еще до "референдума".
"Этот вопрос для нас ясен с самого начала, и мы не будем колебаться в своей позиции. Позиция Сирии — четкая и в то же время решительная, у нас есть убежденность в этом вопросе, не только ради дружбы с россией, но и потому, что эти территории — территории россии...", — высказался президент Сирии.
Он сказал, что эта позиция основана на исторических фактах.
"Они были переданы Украине, возможно, около 100 лет назад, я думаю, что при Ленине. На них проживают российские граждане, и факты на местах свидетельствуют о том, что это российская земля. Мы убеждены в этой позиции", — добавил Асад.
Напомним, российский диктатор владимир путин и президент Сирии Башар Асад проводят переговоры в кремле. Асад выразил поддержку россии в борьбе со "старыми и новыми нацистами".
Ранее мы писали, что недавно СМИ узнали, что лидер Китая Си Цзиньпин посетит россию уже на следующей неделе. Он прилетит в москву, где встретится с путиным.
Добавим, аэропорт в сирийском городе Алеппо был закрыт после удара по территории аэропорта. В этом ударе сирийская армия обвиняет вооруженные силы соседнего Израиля.