Пригожин прокоментував ліквідацію Татарського: в ISW пояснили, що не так з його виступом

Євген Пригожин

Демонстративна відповідь фінансиста ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина на вбивство російського пропагандиста Владлена Татарського вказує на те, що Пригожин, ймовірно, вважає, що напад був частково спрямований проти нього самого.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

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Реакція Пригожина на ліквідацію Татарського

Пригожин виступив у кафе, де 2 квітня відбувся вибух, внаслідок якого ліквідувався Татарський. Власник ПВК "Вагнер" стверджував, що прибув на місце події з Бахмутської передової якомога швидше, щоб вшанувати пам'ять Татарського. Він оголосив, що має намір "розширити "Кібер Фронт Z" у громадський рух, який бореться із зовнішньою загрозою".

Пригожин заявив, що "Група Вагнера" з 2014 року присікала спроби неназваних осіб ліквідувати групу. Він також зазначив, що запропонує учасникам заходу матеріальну компенсацію.

Що не так із його заявами

Аналітики стверджують, що така публічна демонстративна відповідь Пригожина та розпливчасті звинувачення в кампанії проти "Вагнера" дозволяють припустити, що Пригожин, ймовірно, намагається побічно представити інцидент як напад на нього.

"Його відповідь також показує, що він має намір продовжувати займати центральну позицію в російській провоєнній ультранаціоналістичній спільноті, попри загрозу насильства та відсічі", — зазначили в ISW.

Нагадаємо, у неділю, 2 квітня, в одному з кафе Санкт-Петербурга пролунав вибух, внаслідок якого загинув російський "воєнкор" Владлен Татарський та ще 16 людей постраждали. У закладі проходив так званий "творчий вечір" на тему "Чи є така професія військкор".

За даними ЗМІ, кафе "Street food bar", в якому стався цей інцидент, є власністю Євгена Пригожина.

Наступного дня у Слідчому комітеті рф заявили про затримання Дар'ї Трепової за підозрою у підриві Владлена Татарського. За словами очевидців, дівчина передала воєнкорові коробку зі статуеткою, в яку було закладено вибухівку.

У вівторок, 4 квітня суд обрав запобіжний захід для Дар'ї Трепової у вигляді арешту на 60 днів.

Згодом у Кремлі висунули свої звинувачення щодо ліквідації Татарського. Там заявили, що до вбивства причетні спецслужби України та представники Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального.