Пригожин прокомментировал ликвидацию Татарского: в ISW объяснили, что не так с его выступлением

Евгений Пригожин

Демонстративный ответ финансиста ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина на убийство российского пропагандиста Владлена Татарского указывает на то, что Пригожин, вероятно, считает, что нападение было частично направлено против него самого.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

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Реакция Пригожина на ликвидацию Татарского

Пригожин выступил в кафе, где 2 апреля произошел взрыв, в результате которого ликвидировался Татарский. Владелец ЧВК "Вагнер" утверждал, что прибыл на место происшествия из Бахмутской передовой как можно скорее, чтобы почтить память Татарского. Он объявил, что намерен "расширить "Кибер Фронт Z" в общественное движение, борющееся с внешней угрозой".

Пригожин заявил, что "Группа Вагнера" с 2014 года пресекала попытки неназванных лиц ликвидировать группу. Он также отметил, что предложит участникам мероприятия материальную компенсацию.

Что не так с его заявлениями

Аналитики утверждают, что такой публичный демонстративный ответ Пригожина и расплывчатые обвинения в кампании против "Вагнера" позволяют предположить, что Пригожин, вероятно, пытается косвенно представить инцидент как нападение на него.

"Его ответ также показывает, что он намерен продолжать занимать центральную позицию в российском провоенном ультранационалистическом сообществе, несмотря на угрозу насилия и отпора", — отметили в ISW.

Напомним, в воскресенье, 2 апреля, в одном из кафе Санкт-Петербурга прогремел взрыв, в результате которого погиб российский "военкор" Владлен Татарский и еще 16 человек пострадали. В заведении проходил так называемый "творческий вечер" на тему "Есть ли такая профессия воинкор".

По данным СМИ, кафе "Street food bar", в котором произошел этот инцидент, является собственностью Евгения Пригожина.

На следующий день в Следственном комитете россии заявили о задержании Дарьи Треповой по подозрению в подрыве Владлена Татарского. По словам очевидцев, девушка передала военкору коробку со статуэткой, в которую была заложена взрывчатка.

Во вторник, 4 апреля суд избрал меру пресечения для Дарьи Треповой в виде ареста на 60 дней.

Впоследствии в Кремле выдвинули свои обвинения в ликвидации Татарского. Там заявили, что к убийству причастны спецслужбы Украины и представители Фонда по борьбе с коррупцией Алексея Навального.