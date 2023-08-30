Промова про "велич" РФ: Литва запросила Папу Римського на бесіду
Відомо, що в рамках Всеросійської зустрічі католицької молоді, що відбулася в Санкт-Петербурзі 25 серпня, Папа Римський у своїй промові розповідав про "велич" РФ. Через це у МЗС Литви викликають Франциска на розмову.
Про це повідомляє видання LRT.
Що сказали у МЗС Литви
Відтак, у Литві ініціювали співбесіду з Понтифіком на початок вересня цього року.
"Міністерство закордонних справ запросило Апостольського нунція на співбесіду на початку вересня, коли архиєпископ Петар Раїч повернеться з відпустки", — сказала прессекретарка МЗС Пауліна Левіцкіте.
Що відомо про промову
Нагадаємо, під час Всеросійської зустрічі католицької молоді, що відбулася в Санкт-Петербурзі 25 серпня, Папа Римський Франциск нагадав росіянам, що вони є "спадкоємцями великої країни", й закликав ніколи про це не забувати.
В той час на звернення Папи Франциска відреагували речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, Апостольська Нунціатура та предстоятель УГКЦ Блаженнішого митрополит Святослав.
Додамо, у деяких ЗМІ почали поширювати інформацію про те, що, ймовірно, це є аудіомонтаж та маніпуляція пропагандистів РФ.
Однак, у Кремлі назвали "дуже втішною" заяву Папи Римського Франциска із прославленням російських царів. Своєю чергою у Ватикані намагаються відмежуватися від цієї ситуації.