Промова про "велич" РФ: Литва запросила Папу Римського на бесіду

Папа Римський. Фото: Reuters

Відомо, що в рамках Всеросійської зустрічі католицької молоді, що відбулася в Санкт-Петербурзі 25 серпня, Папа Римський у своїй промові розповідав про "велич" РФ. Через це у МЗС Литви викликають Франциска на розмову.

Про це повідомляє видання LRT.

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Що сказали у МЗС Литви

Відтак, у Литві ініціювали співбесіду з Понтифіком на початок вересня цього року.

"Міністерство закордонних справ запросило Апостольського нунція на співбесіду на початку вересня, коли архиєпископ Петар Раїч повернеться з відпустки", — сказала прессекретарка МЗС Пауліна Левіцкіте.

Що відомо про промову

Нагадаємо, під час Всеросійської зустрічі католицької молоді, що відбулася в Санкт-Петербурзі 25 серпня, Папа Римський Франциск нагадав росіянам, що вони є "спадкоємцями великої країни", й закликав ніколи про це не забувати.

В той час на звернення Папи Франциска відреагували речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, Апостольська Нунціатура та предстоятель УГКЦ Блаженнішого митрополит Святослав.

Додамо, у деяких ЗМІ почали поширювати інформацію про те, що, ймовірно, це є аудіомонтаж та маніпуляція пропагандистів РФ.

Однак, у Кремлі назвали "дуже втішною" заяву Папи Римського Франциска із прославленням російських царів. Своєю чергою у Ватикані намагаються відмежуватися від цієї ситуації.