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Промова про "велич" РФ: Литва запросила Папу Римського на бесіду

30 серпня 2023 16:01
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Промова про "велич" РФ: Литва запросила Папу Римського на бесіду
Папа Римський. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Відомо, що в рамках Всеросійської зустрічі католицької молоді, що відбулася в Санкт-Петербурзі 25 серпня, Папа Римський у своїй промові розповідав про "велич" РФ. Через це у МЗС Литви викликають Франциска на розмову. 

Про це повідомляє видання LRT.

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Що сказали у МЗС Литви

Відтак, у Литві ініціювали співбесіду з Понтифіком на початок вересня цього року. 

"Міністерство закордонних справ запросило Апостольського нунція на співбесіду на початку вересня, коли архиєпископ Петар Раїч повернеться з відпустки", — сказала прессекретарка МЗС Пауліна Левіцкіте.

Що відомо про промову

Нагадаємо, під час Всеросійської зустрічі католицької молоді, що відбулася в Санкт-Петербурзі 25 серпня, Папа Римський Франциск нагадав росіянам, що вони є "спадкоємцями великої країни", й закликав ніколи про це не забувати. 

В той час на звернення Папи Франциска відреагували речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, Апостольська Нунціатура та предстоятель УГКЦ Блаженнішого митрополит Святослав. 

Додамо, у деяких ЗМІ почали поширювати інформацію про те, що, ймовірно, це є аудіомонтаж та маніпуляція пропагандистів РФ.

Однак, у Кремлі назвали "дуже втішною" заяву Папи Римського Франциска із прославленням російських царів. Своєю чергою у Ватикані намагаються відмежуватися від цієї ситуації.

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