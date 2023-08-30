Речь о "величии" РФ: Литва пригласила Папу Римского на беседу

Папа Римский. Фото: Reuters

Известно, что в рамках Всероссийской встречи католической молодежи, состоявшейся в Санкт-Петербурге 25 августа, Папа Римский в своей речи рассказывал о "величии" РФ. Из-за этого в МИД Литвы вызывают Франциска на разговор.

Об этом сообщает издание LRT.

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Что сказали в МИД Литвы

Так, в Литве инициировали собеседование с Понтификом на начало сентября этого года.

"Министерство иностранных дел пригласило Апостольского нунция на собеседование в начале сентября, когда архиепископ Петар Раич вернется из отпуска", — сказала пресс-секретарь МИД Паулина Левицките.

Что известно о речи

Напомним, во время состоявшейся в Санкт-Петербурге 25 августа Всероссийской встречи католической молодежи Папа Римский Франциск напомнил россиянам, что они являются "наследниками великой страны", и призвал никогда об этом не забывать.

В то время на обращение Папы Франциска отреагировали представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, Апостольская Нунциатура и предстоятель УГКЦ Блаженнейшего митрополит Святослав.

Добавим, в некоторых СМИ начали распространять информацию о том, что, вероятно, это аудиомонтаж и манипуляция пропагандистов РФ.

Однако в Кремле назвали "очень утешительным" заявление Папы Римского Франциска с прославлением русских царей. В свою очередь в Ватикане пытаются отделиться от этой ситуации.