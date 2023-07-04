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Протести у Франції: бізнес говорить про мільярдні збитки

4 липня 2023 08:03
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Протести у Франції: бізнес говорить про мільярдні збитки
Нічні протести на французьких вулицях. Фото: Reuters/Nacho Doce
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Французький бізнес зазнав серйозних збитків від бунту, який триває в країні. Було повністю розграбовано близько 200 магазинів, пошкоджені 300 відділень різних банків.

Про це повідомляє Le Parisien.

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Бунтівники грабують

Очільник Руху підприємців Франції Жоффруа Ру де Безьє заявив, що бунт, який триває на усій території Франції, обернувся величезними збитками для вітчизняного бізнесу.

За інформацією Ру де Безьє:

  • майже 200 магазинів були розграбовані протестувальниками повністю;
  • були пошкоджені 300 банківських відділень;
  • пограбовані близько 250 тютюнових лавок.

Точну суму керівник Руху підприємців не зміг назвати, але зазначається, що ця сума — навіть без урахування нинішніх і майбутніх туристичних проблем — уже перевищила 1 млрд євро.

Удар по літньому сезону

Крім того, додав Жоффруа Ру де Безьє, поширення відеозаписів бунту та його наслідків завдають серйозної шкоди туристичному бізнесу Франції.

"Завжди важко сказати, чи будуть наслідки довготривалими, але цього літа саме коли сезон виглядав багатообіцяючим, безсумнівно, знизиться кількість бронювань", — наголосив очільник Руху підприємців Франції.

Нагадаємо, усе розпочалося з того, що у передмісті столиці Франції Нантері 28 червня поліцейські застрелили 17-річного юнака франко-алжирського походження. Хоча правоохоронці заявили, що були змушені використати зброю після того, як неповнолітній водій протаранив їх своєю автівкою, свідки зазначили, що автомобіль стояв, а поліцейські цілилися у хлопця через вікно.

Станом на ранок 29 червня поліцейські заарештували півтори сотні бунтівників по усій Франції.

А вже 30 червня поліцейському, який застрелив підлітка, оголосили підозру і відправили за ґрати.

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