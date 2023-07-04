Протесты во Франции: бизнес говорит о миллиардных убытках
Французский бизнес понес серьезный ущерб от продолжающегося в стране бунта. Было полностью разграблено около 200 магазинов, повреждены 300 отделений разных банков.
Об этом сообщает Le Parisien.
Мятежники грабят
Руководитель Движения предпринимателей Франции Жоффруа Ру де Безье заявил, что бунт, продолжающийся на всей территории Франции, обернулся огромным ущербом для отечественного бизнеса.
По информации Ру де Безье:
- почти 200 магазинов были разграблены протестующими полностью;
- были повреждены 300 банковских отделений;
- ограблены около 250 табачных скамеек.
Точную сумму руководитель Движения предпринимателей затруднился назвать, но отмечается, что эта сумма — даже без учета нынешних и будущих туристических проблем — уже превысила 1 млрд евро.
Удар по летнему сезону
Кроме того, добавил Жоффруа Ру де Безье, распространение видеозаписей бунта и его последствий наносят серьезный ущерб туристическому бизнесу Франции.
"Всегда трудно сказать, будут ли последствия долговременными, но этим летом именно когда сезон выглядел многообещающим, несомненно, снизится количество бронирований", — подчеркнул глава Движения предпринимателей Франции.
Напомним, все началось с того, что в пригороде столицы Франции Нантере 28 июня полицейские застрелили 17-летнего юношу франко-алжирского происхождения. Хотя правоохранители заявили, что были вынуждены использовать оружие после того, как несовершеннолетний водитель протаранил их своим автомобилем, свидетели отметили, что автомобиль стоял, а полицейские целились в парня через окно.
По состоянию на утро 29 июня полицейские арестовали полторы сотни мятежников по всей Франции.
А уже 30 июня полицейскому, застрелившему подростка, объявили подозрение и отправили за решетку.