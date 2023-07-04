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Протесты во Франции: бизнес говорит о миллиардных убытках

4 июля 2023 08:03
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Протесты во Франции: бизнес говорит о миллиардных убытках
Ночные протесты на французских улицах. Фото: Reuters/Nacho Doce
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Французский бизнес понес серьезный ущерб от продолжающегося в стране бунта. Было полностью разграблено около 200 магазинов, повреждены 300 отделений разных банков.

Об этом сообщает Le Parisien.

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Руководитель Движения предпринимателей Франции Жоффруа Ру де Безье заявил, что бунт, продолжающийся на всей территории Франции, обернулся огромным ущербом для отечественного бизнеса.

По информации Ру де Безье:

  • почти 200 магазинов были разграблены протестующими полностью;
  • были повреждены 300 банковских отделений;
  • ограблены около 250 табачных скамеек.

Точную сумму руководитель Движения предпринимателей затруднился назвать, но отмечается, что эта сумма — даже без учета нынешних и будущих туристических проблем — уже превысила 1 млрд евро.

Удар по летнему сезону

Кроме того, добавил Жоффруа Ру де Безье, распространение видеозаписей бунта и его последствий наносят серьезный ущерб туристическому бизнесу Франции.

"Всегда трудно сказать, будут ли последствия долговременными, но этим летом именно когда сезон выглядел многообещающим, несомненно, снизится количество бронирований", — подчеркнул глава Движения предпринимателей Франции.

Напомним, все началось с того, что в пригороде столицы Франции Нантере 28 июня полицейские застрелили 17-летнего юношу франко-алжирского происхождения. Хотя правоохранители заявили, что были вынуждены использовать оружие после того, как несовершеннолетний водитель протаранил их своим автомобилем, свидетели отметили, что автомобиль стоял, а полицейские целились в парня через окно.

По состоянию на утро 29 июня полицейские арестовали полторы сотни мятежников по всей Франции.

А уже 30 июня полицейскому, застрелившему подростка, объявили подозрение и отправили за решетку.

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