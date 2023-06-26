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Путін зібрав "робочу нараду" з керівниками силових відомств

26 червня 2023 23:21
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Путін зібрав "робочу нараду" з керівниками силових відомств
Російський диктатор Володимир Путін. Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Окрім свого "змістовного" звернення увечері 26 червня, російський диктатор ще й провів "робочу нараду за участю керівників силових відомств".

Про це повідомив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

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За словами Пєскова, нарада проходить за участю генпрокурора Ігоря Краснова, голови адміністрації Кремля Антоном Вайно, главою МВС Володимиром Колокольцевим, міністром оборони Сергієм Шойгу, директором ФСБ Олександром Бортниковим, головою Росгвардії Віктором Золотовим та головою ФСТ Дмитром Кочне.

Путін обговорив із силовиками "завдання, які стоять за результатами аналізу минулих подій".

"Зібрав вас для того, щоб обговорити ситуацію, яка склалася на цей час. Також поговоримо про завдання, які перед нами стоять в результаті аналізу тих подій, які відбулися в країні", — сказав російський диктатор. 

Нагадаємо, увечері 26 червня Володимир Путін виступив зі зверненням до росіян. Він висловився про заколот "вагнерівців" у Росії, традиційно звинувативши у всьому "київський режим", та закликав бійців "Вагнера" підписувати контракт з Міноборони РФ та "стати на правильний шлях". 

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