Путин собрал "рабочее совещание" с руководителями силовых ведомств

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: росСМИ

Помимо своего "содержательного" обращения вечером 26 июня, российский диктатор еще и провел "рабочее совещание с участием руководителей силовых ведомств".

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Читайте также:

Военное совещание Путина 26 июня

По словам Пескова, совещание проходит с участием генпрокурора Игоря Краснова, главы администрации Кремля Антоном Вайно, главой МВД Владимиром Колокольцевым, министром обороны Сергеем Шойгу, директором ФСБ Александром Бортниковым, главой Росгвардии Виктором Золотовым и главой ФСО Дмитрием Кочне.

Путин обсудил с силовиками "задачи, стоящие по результатам анализа прошедших событий".

"Собрал вас для того, чтобы обсудить сложившуюся в настоящее время ситуацию. Также поговорим о задачах, которые перед нами стоят в результате анализа тех событий, которые произошли в стране", — сказал российский диктатор.

Напомним, вечером 26 июня Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он высказался о мятеже "вагнеровцев" в России, традиционно обвинив во всем "киевский режим", и призвал бойцов "Вагнера" подписывать контракт с Минобороны РФ и "встать на правильный путь".