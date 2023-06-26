Путин собрал "рабочее совещание" с руководителями силовых ведомств
Помимо своего "содержательного" обращения вечером 26 июня, российский диктатор еще и провел "рабочее совещание с участием руководителей силовых ведомств".
Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Военное совещание Путина 26 июня
По словам Пескова, совещание проходит с участием генпрокурора Игоря Краснова, главы администрации Кремля Антоном Вайно, главой МВД Владимиром Колокольцевым, министром обороны Сергеем Шойгу, директором ФСБ Александром Бортниковым, главой Росгвардии Виктором Золотовым и главой ФСО Дмитрием Кочне.
Путин обсудил с силовиками "задачи, стоящие по результатам анализа прошедших событий".
"Собрал вас для того, чтобы обсудить сложившуюся в настоящее время ситуацию. Также поговорим о задачах, которые перед нами стоят в результате анализа тех событий, которые произошли в стране", — сказал российский диктатор.
Напомним, вечером 26 июня Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он высказался о мятеже "вагнеровцев" в России, традиционно обвинив во всем "киевский режим", и призвал бойцов "Вагнера" подписывать контракт с Минобороны РФ и "встать на правильный путь".