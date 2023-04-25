Республіканці закликають припинити підтримку України: Салліван прокоментував

Радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван під час пресконференції. Фото: Reuters

Радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що допомога Україні збігається з інтересами національної безпеки США. Саме тому Сполучені Штати продовжать її надавати.

Про це повідомляє Укрінформ.

Читайте також:

Деталі

Салліван прокоментував заяви на тему припинення постачання допомоги Україні, зазначивши, що "чув голоси, які стверджували, що США має зосередитись на тому, що відбувається вдома".

Однак він запевнив, що попередні президенти США, як від Демократичної, так і від Республіканської партії, діяли одразу на обох напрямках.

"Ми можемо дбати про наших людей всередині країни та робити далекосяжні інвестиції в наш середній клас, щоби мати добре оплачувану роботу на майбутні роки й десятиліття, а також відстоювати цінності в усьому світі, які ми поважаємо, в тому числі цінності свободи та свободу народу України", — заявив Салліван.

Речник наголосив, що США мають "суттєві зобов'язання" по всьому світу, які "безпосередньо стосуються національної безпеки та добробуту людей у цій країні", тому Сполучені Штати виконають ці зобов'язання.

Нагадаємо, що ЄС і Японія виступили проти пропозиції США для країн G7 повної заборони майже всього експорту до Росії перед самітом лідерів найбільш розвинутих економік світу.

Також ми повідомляли, що речник Пентагону генерал Патрік Райдер заявив, що танки М1 Abrams, які Сполучені Штати згодом передадуть в Німеччину, призначені тільки для навчань українських військових у Графенвері. Ці Abrams відрізнятимуться від бойових танків, які передадуть Україні окремо.

Додамо, що координатор стратегічної комунікації Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати продовжують підтримувати політику НАТО щодо "відчинених дверей" і зазначив, що нічого не змінилося в цьому питанні. Однак він пояснив, що пріоритетом США зараз є відображення агресії Росії, тому вони не готові обговорювати вступ України до Альянсу.