Республиканцы призывают прекратить поддержку Украины: Салливан прокомментировал

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан во время пресс-конференции. Фото: Reuters

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что помощь Украине совпадает с интересами национальной безопасности США. Поэтому Соединенные Штаты продолжат ее предоставлять.

Об этом сообщает Укринформ.

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Салливан прокомментировал заявления на тему прекращения поставок помощи Украине, отметив, что "слышал голоса, утверждавшие, что США должны сосредоточиться на происходящем дома".

Однако он заверил, что предыдущие президенты США как от Демократической, так и от Республиканской партии действовали сразу на обоих направлениях.

"Мы можем заботиться о наших людях внутри страны и делать далеко идущие инвестиции в наш средний класс, чтобы иметь хорошо оплачиваемую работу на будущие годы и десятилетия, а также отстаивать уважаемые ценности во всем мире, в том числе ценности свободы и свободу народа Украины ", — заявил Салливан.

Спикер подчеркнул, что США имеют "существенные обязательства" по всему миру, которые "непосредственно касаются национальной безопасности и благосостояния людей в этой стране", поэтому Соединенные Штаты выполнят эти обязательства.

Напомним, что ЕС и Япония выступили против предложения США для стран G7 полного запрета почти всего экспорта в Россию перед саммитом лидеров наиболее развитых экономик мира.

Также мы сообщали, что представитель Пентагона генерал Патрик Райдер заявил, что танки М1 Abrams, которые Соединенные Штаты впоследствии передадут в Германию, предназначены только для учений украинских военных в Графенвере. Эти Abrams будут отличаться от боевых танков, которые будут переданы Украине отдельно.

Координатор стратегической коммуникации Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты продолжают поддерживать политику НАТО в отношении "открытых дверей" и отметил, что ничего не изменилось в этом вопросе. Однако он пояснил, что приоритетом США сейчас отражение агрессии России, поэтому они не готовы обсуждать вступление Украины в Альянс.