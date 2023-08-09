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РФ буде нарощувати війська на західних кордонах, — Шойгу

9 серпня 2023 17:01
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Росія буде нарощувати війська на західних кордонах, — Шойгу
Міністр оборони РФ Сергій Шойгу. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія буде нарощувати війська на своїх західних кордонах. Це сталося після того, як деякі країни НАТО заявили про посилення своєї армії та кордону з Білоруссю. 

Про це повідомляє видання Sky News. 

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"Сергій Шойгу заявив, що він очікує, що значні сили та озброєння НАТО також будуть розміщені у Фінляндії, яка щойно приєдналася до військового Альянсу", — йдеться у матеріалі. 

У зв'язку з цим РФ планує нарощувати війська на своїх західних кордонах. Відомо, що на заході країна межує з Норвегією, Фінляндією, Естонією, Литвою, Польщею, Білоруссю, Україною, Грузією та Азербайджаном. 

 Нагадаємо, Польща відправить приблизно 2000 солдатів на кордон з Білоруссю. Це потрібно, зокрема, для того, щоб зупинити незаконні перетини та посилити безпекову ситуацію. 

Також ми писали, що нещодавно через зростаючу небезпеку нападу з боку "вагнерівців" на Сувальський коридор прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново зустрівся з президентом Литви Гітанасом Науседою. 

Додамо, що міністр оборони США Ллойд Остін провів телефонну розмову з міністром оборони Польщі Маріушем Блащаком. Зокрема, вони обговорили ситуацію з "вагнерівцями", які перебувають на території Білорусі.

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