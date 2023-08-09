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РФ будет наращивать войска на западных границах, — Шойгу

9 августа 2023 17:01
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Россия будет наращивать войска на западных границах, — Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия будет наращивать войска на своих западных границах. Это произошло после того, как некоторые страны НАТО заявили об усилении своей армии и границ с Беларусью.

Об этом сообщает издание Sky News.

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"Сергей Шойгу заявил, что он ожидает, что значительные силы и вооружение НАТО также будут размещены в только что присоединившейся к военному Альянсу Финляндии", — говорится в материале.

В связи с этим РФ планирует наращивать войска на своих западных границах. Известно, что на западе страна граничит с Норвегией, Финляндией, Эстонией, Литвой, Польшей, Белоруссией, Украиной, Грузией и Азербайджаном.

Напомним, Польша отправит около 2000 солдат на границу с Беларусью. Это нужно, в частности, для того, чтобы остановить незаконные пересечения и усилить ситуацию с безопасностью.

Также мы писали, что недавно из- за растущей опасности нападения со стороны "вагнеровцев" на Сувальский коридор премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно встретился с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

Добавим, что министр обороны США Ллойд Остин провел телефонный разговор с министром обороны Польши Мариушем Блащаком. В частности, они обсудили ситуацию с "вагнеровцами", находящимися на территории Беларуси.

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