Россия будет наращивать войска на западных границах, — Шойгу

Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Фото: Reuters

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия будет наращивать войска на своих западных границах. Это произошло после того, как некоторые страны НАТО заявили об усилении своей армии и границ с Беларусью.

Об этом сообщает издание Sky News.

Читайте также:

Что сказал Шойгу

"Сергей Шойгу заявил, что он ожидает, что значительные силы и вооружение НАТО также будут размещены в только что присоединившейся к военному Альянсу Финляндии", — говорится в материале.

В связи с этим РФ планирует наращивать войска на своих западных границах. Известно, что на западе страна граничит с Норвегией, Финляндией, Эстонией, Литвой, Польшей, Белоруссией, Украиной, Грузией и Азербайджаном.

Напомним, Польша отправит около 2000 солдат на границу с Беларусью. Это нужно, в частности, для того, чтобы остановить незаконные пересечения и усилить ситуацию с безопасностью.

Также мы писали, что недавно из- за растущей опасности нападения со стороны "вагнеровцев" на Сувальский коридор премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно встретился с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

Добавим, что министр обороны США Ллойд Остин провел телефонный разговор с министром обороны Польши Мариушем Блащаком. В частности, они обсудили ситуацию с "вагнеровцами", находящимися на территории Беларуси.