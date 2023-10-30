Росія намагається звинуватити Україну в антисемітських погромах в Дагестані

Натовп антисемітів біля аеропорту Махачкали. Фото: росЗМ

Голова Республіки Дагестан Сергій Меліков заявив, що бунт в аеропорту Махачкали стався через заклики з України. Російське ФСБ буде вказувати на "український слід" в цій справі.

Про це пишуть російські ЗМІ.

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Голова Дагестану назвав заворушення в аеропорту Махачкали "грубим порушенням закону" і звинуватив їхніх учасників у тому, що вони "встромили ніж" у спину тим, хто "віддав життя за безпеку Батьківщини" і "бореться з нацистами", воюючи в Україні.

За його словами, всі мешканці Дагестану співпереживають "жертвам дій неправедних людей і політиків і моляться за мир у Палестині".

Пізніше Меліков заявив, що ситуацію в республіці намагалися дестабілізувати з-за кордону. Зокрема, він згадав Telegram-канал "Утро Дагестана", у якому закликали до несанкціонованих акцій.

"Сьогодні ми отримали абсолютно достовірну інформацію про те, що канал "Утро Дагестана" адмініструється і регулюється з території України — зрадниками, бандерівцями", — написав він.

Візит Мелікова до аеропорту

Сьогодні вранці, 30 жовтня, Меліков відвідав аеропорт Махачкали. За його словами, там силовики до останнього не застосовували фізичну силу, "сподіваючись напоумити натовп". Він також запропонував затриманим учасникам бунту поїхати "в зону спецоперації", щоб "відмитися від ганьби".

Нагадаємо, що вчора, 29 жовтня, в аеропорту Махачкали (Республіка Дагестан) відбулася антисемітська акція. Там можна було почути заклики знищувати євреїв. Через це літак приземлився на запасному аеродромі поблизу Махачкали.

Також ми писали, що під час бунту в аеропорту Махачкали у Дагестані постраждали дев'ять співробітників поліції. Двоє з них перебувають у лікарні.