Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow Россия пытается обвинить Украину в антисемитских погромах в Дагестане arrow

Россия пытается обвинить Украину в антисемитских погромах в Дагестане

30 октября 2023 11:15
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Россия пытается обвинить Украину в антисемитских погромах в Дагестане
Толпа антисемитов возле аэропорта Махачкалы. Фото: росЗМ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов заявил, что бунт в аэропорту Махачкалы произошел из-за призывов из Украины. Российское ФСБ будет указывать на "украинский след" по этому делу.

Об этом пишут российские СМИ.

Читайте также:

Погромы в аэропорту Махачкалы

Глава Дагестана назвал беспорядки в аэропорту Махачкалы "грубым нарушением закона" и обвинил их участников в том, что они "вонзили нож" в спину тем, кто "отдал жизнь за безопасность Родины" и "борется с нацистами", воюя в Украине.

По его словам, все жители Дагестана сопереживают "жертвам действий неправедных людей и политиков и молятся о мире в Палестине".

Позже Меликов заявил, что ситуацию в республике пытались дестабилизировать из-за границы. В частности, он упомянул Telegram-канал "Утро Дагестана", в котором призвали к несанкционированным акциям.

"Сегодня мы получили абсолютно достоверную информацию о том, что канал "Утро Дагестана" администрируется и регулируется с территории Украины  предателями, бандеровцами", — написал он.

Визит Меликова в аэропорт

Сегодня утром, 30 октября, Меликов посетил аэропорт Махачкалы. По его словам, там силовики до последнего не применяли физическую силу, "надеясь вразумить толпу". Он также предложил задержанным участникам бунта уехать "в зону спецоперации", чтобы "отмыться от позора".

Напомним, что вчера, 29 октября, в аэропорту Махачкалы (Республика Дагестан) прошла антисемитская акция . Там можно было услышать призывы уничтожать евреев. Поэтому самолет приземлился на запасном аэродроме около Махачкалы.

Также мы писали, что во время мятежа в аэропорту Махачкалы в Дагестане пострадали девять сотрудников полиции. Двое из них находятся в больнице.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

12 самоубийств среди детей в Киеве — какие причины - 80x80

12 самоубийств среди детей в Киеве — какие причины

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

20:12 Куда могут достать ракеты ATACMS: карта

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

Актуальное по теме