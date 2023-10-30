Россия пытается обвинить Украину в антисемитских погромах в Дагестане

Толпа антисемитов возле аэропорта Махачкалы. Фото: росЗМ

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов заявил, что бунт в аэропорту Махачкалы произошел из-за призывов из Украины. Российское ФСБ будет указывать на "украинский след" по этому делу.

Об этом пишут российские СМИ.

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Глава Дагестана назвал беспорядки в аэропорту Махачкалы "грубым нарушением закона" и обвинил их участников в том, что они "вонзили нож" в спину тем, кто "отдал жизнь за безопасность Родины" и "борется с нацистами", воюя в Украине.

По его словам, все жители Дагестана сопереживают "жертвам действий неправедных людей и политиков и молятся о мире в Палестине".

Позже Меликов заявил, что ситуацию в республике пытались дестабилизировать из-за границы. В частности, он упомянул Telegram-канал "Утро Дагестана", в котором призвали к несанкционированным акциям.

"Сегодня мы получили абсолютно достоверную информацию о том, что канал "Утро Дагестана" администрируется и регулируется с территории Украины — предателями, бандеровцами", — написал он.

Визит Меликова в аэропорт

Сегодня утром, 30 октября, Меликов посетил аэропорт Махачкалы. По его словам, там силовики до последнего не применяли физическую силу, "надеясь вразумить толпу". Он также предложил задержанным участникам бунта уехать "в зону спецоперации", чтобы "отмыться от позора".

Напомним, что вчера, 29 октября, в аэропорту Махачкалы (Республика Дагестан) прошла антисемитская акция . Там можно было услышать призывы уничтожать евреев. Поэтому самолет приземлился на запасном аэродроме около Махачкалы.

Также мы писали, что во время мятежа в аэропорту Махачкалы в Дагестане пострадали девять сотрудников полиции. Двое из них находятся в больнице.