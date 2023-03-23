росія та Грузія хочуть відновити пряме авіасполучення та скасувати візи: деталі

Каха Каладзе

Мер Тбілісі та генеральний секретар "Грузинської мрії" Каха Каладзе наголосив, що вітає можливе скасування рф віз для громадян Грузії. До того ж планується поновлення прямого авіасполучення.

Про це повідомляють "Новини Грузії".

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"Це все було зроблено в односторонньому порядку, було введено санкції проти нашої країни та народу. Вирішувати їм. Якщо вони ухвалять таке рішення, ми вітаємо хоч прямі польоти та хоч безвізовий режим для наших громадян", — заявив Каладзе.

Про те, що рф та Грузія планують відновити пряме авіасполучення та скасувати візи, нещодавно заявив голова комітету Держдуми у справах СНД, євразійській інтеграції та зв'язках із співвітчизниками Леонід Калашніков.

"Я розмовляв з багатьма чиновниками найвищого рівня, зокрема з тих питань, які ми з вами торкалися. Дуже педантичні питання, які нам з вами треба вирішувати — авіасполучення та скасування віз у росії. Мушу сказати, що ми з вами на порозі цих рішень", — заявив Калашніков.

Він зазначив, що йому складно сказати, коли ці рішення відбудуться.

Заступник голови Мінекономрозвитку рф Дмитро Вольвач заявив, що росія стала основним торговим партнером Грузії у 2022 році.

Нагадаємо, у Грузії прихильники та лідери прокремлівського радикального угруповання "Альт-Інфо" та партії "Консервативний рух" зірвали прапор ЄС біля будівлі парламенту. Крім того, вони спалили кілька прапорів Європейського Союзу на акції біля законодавчого органу.

Також ми писали, що прем'єр-міністр Грузії Іраклі Гарібашвілі звинуватив Володимира Зеленського та українських політиків у втручанні в справи країни. Він закликав їх утриматися від цього.

Додамо, народний депутат України Павло Бакунець заявив, що протести в Грузії здатні допомогти змінити прокремлівську владу в країні. За його словами, народ Грузії, особливо молодь, налаштовані проєвропейськи.