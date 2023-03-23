россия и Грузия хотят восстановить прямое авиасообщение и отменить визы: детали
Мэр Тбилиси и генеральный секретарь "Грузинской мечты" Каха Каладзе отметил, что приветствует возможную отмену рф виз для граждан Грузии. К тому же планируется возобновление прямого авиасообщения.
Об этом сообщают "Новости Грузии".
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"Это все было сделано в одностороннем порядке, были введены санкции против нашей страны и народа. Решать им. Если они примут такое решение, мы приветствуем хоть прямые полеты и хоть безвизовый режим для наших граждан", — заявил Каладзе.
О том, что россия и Грузия планируют возобновить прямое авиасообщение и отменить визы, недавно заявил председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.
"Я разговаривал со многими чиновниками высочайшего уровня, в том числе по тем вопросам, которые мы с вами затрагивали. Очень щепетильные вопросы, которые нам с вами нужно решать — авиасообщение и отмена виз в россии. Должен сказать, что мы с вами на пороге этих решений", — заявил Калашников.
Он отметил, что ему сложно сказать, когда эти решения состоятся.
Заместитель председателя Минэкономразвития рф Дмитрий Вольвач заявил, что россия стала основным торговым партнером Грузии в 2022 году.
Напомним, в Грузии сторонники и лидеры прокремлевской радикальной группировки "Альт-Инфо" и партии "Консервативное движение" сорвали флаг ЕС у здания парламента. Кроме того, они сожгли несколько флагов Европейского Союза на акции у законодательного органа.
Также мы писали, что премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили обвинил Владимира Зеленского и украинских политиков во вмешательстве в дела страны. Он призвал их воздержаться от этого.
Добавим, народный депутат Украины Павел Бакунец заявил, что протесты в Грузии способны помочь изменить прокремлевские власти в стране. По его словам, народ Грузии, особенно молодежь, настроены проевропейски.