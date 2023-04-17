Росія знову блокує у Чорному морі 50 суден із необхідним зерном, — Боррель
Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель розповів, що Російська Федерація заблокувала понад 50 суден з українським зерном. Наразі всі вони перебувають у Чорному морі.
Про це Боррель написав у Twitter.
Росія заблокувала судна із зерном України
"Наслідки цієї війни вражають усіх нас. Росія знову блокує у Чорному морі 50 суден із гостро необхідним зерном", — наголосив Боррель.
За його словами, ЄС підтримує зусилля ООН і продовжуватиме сприяти експорту через Коридори солідарності, які дозволили доставити 25 млн тонн зерна світу.
The consequence of the war affect us all— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 17, 2023
Russia is once again blocking 50 ships with urgently needed grain in the Black Sea. The EU supports @UN efforts & will continue facilitating exports through the EU Solidarity Lanes, which have brought 25bn tonnes of grain to the world
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Нагадаємо, Гетманцев повідомив, що Україна зазнаватиме втрат через ембарго на експорт своєї сільськогосподарської продукції до сусідніх країн Європейського Союзу. Вони посиляться у випадку тимчасової заборони на транзит і фактичну зупинку Шляхів солідарності.
Також ми писали, що лідер партії Польщі "Право і справедливість" Ярослав Качинський заявив, що уряд ухвалив рішення заборонити імпорт зерна та десятків інших видів продовольства до Польщі з України. За його словами, країна готова врегулювати питання зерна з України міждержавною угодою.
Додамо, Угорщина тимчасово заборонила імпорт зернових та олійних культур, а також низки інших сільськогосподарських продуктів з України. Заборона триватиме до 30 червня 2023 року.