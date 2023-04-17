Росія знову блокує у Чорному морі 50 суден із необхідним зерном, — Боррель

Верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель. Фото: REUTERS/Johanna Geron

Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель розповів, що Російська Федерація заблокувала понад 50 суден з українським зерном. Наразі всі вони перебувають у Чорному морі.

Про це Боррель написав у Twitter.

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"Наслідки цієї війни вражають усіх нас. Росія знову блокує у Чорному морі 50 суден із гостро необхідним зерном", — наголосив Боррель.

За його словами, ЄС підтримує зусилля ООН і продовжуватиме сприяти експорту через Коридори солідарності, які дозволили доставити 25 млн тонн зерна світу.

The consequence of the war affect us all



Russia is once again blocking 50 ships with urgently needed grain in the Black Sea. The EU supports @UN efforts & will continue facilitating exports through the EU Solidarity Lanes, which have brought 25bn tonnes of grain to the world



2/ — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 17, 2023

Нагадаємо, Гетманцев повідомив, що Україна зазнаватиме втрат через ембарго на експорт своєї сільськогосподарської продукції до сусідніх країн Європейського Союзу. Вони посиляться у випадку тимчасової заборони на транзит і фактичну зупинку Шляхів солідарності.

Також ми писали, що лідер партії Польщі "Право і справедливість" Ярослав Качинський заявив, що уряд ухвалив рішення заборонити імпорт зерна та десятків інших видів продовольства до Польщі з України. За його словами, країна готова врегулювати питання зерна з України міждержавною угодою.

Додамо, Угорщина тимчасово заборонила імпорт зернових та олійних культур, а також низки інших сільськогосподарських продуктів з України. Заборона триватиме до 30 червня 2023 року.