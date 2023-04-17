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Росія знову блокує у Чорному морі 50 суден із необхідним зерном, — Боррель

17 квітня 2023 21:29
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Росія знову блокує у Чорному морі 50 суден із необхідним зерном, — Боррель
Верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель. Фото: REUTERS/Johanna Geron
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель розповів, що Російська Федерація заблокувала понад 50 суден з українським зерном. Наразі всі вони перебувають у Чорному морі.

Про це Боррель написав у Twitter.

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"Наслідки цієї війни вражають усіх нас. Росія знову блокує у Чорному морі 50 суден із гостро необхідним зерном", — наголосив Боррель.

За його словами, ЄС підтримує зусилля ООН і продовжуватиме сприяти експорту через Коридори солідарності, які дозволили доставити 25 млн тонн зерна світу.

Нагадаємо, Гетманцев повідомив, що Україна зазнаватиме втрат через ембарго на експорт своєї сільськогосподарської продукції до сусідніх країн Європейського Союзу. Вони посиляться у випадку тимчасової заборони на транзит і фактичну зупинку Шляхів солідарності.

Також ми писали, що лідер партії Польщі "Право і справедливість" Ярослав Качинський заявив, що уряд ухвалив рішення заборонити імпорт зерна та десятків інших видів продовольства до Польщі з України. За його словами, країна готова врегулювати питання зерна з України міждержавною угодою.

Додамо, Угорщина тимчасово заборонила імпорт зернових та олійних культур, а також низки інших сільськогосподарських продуктів з України. Заборона триватиме до 30 червня 2023 року.

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