Россия снова блокирует в Черном море 50 суден с необходимым зерном, — Боррель

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Фото: REUTERS/Johanna Geron

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель рассказал, что Российская Федерация заблокировала более 50 суден с украинским зерном. Все они находятся в Черном море.

Об этом Боррель написал в Twitter.

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"Последствия этой войны поражают всех нас. Россия снова блокирует в Черном море 50 суден с остро необходимым зерном", — подчеркнул Боррель.

По его словам, ЕС поддерживает усилия ООН и будет продолжать содействовать экспорту через Коридоры солидарности, позволившие доставить 25 млн тонн зерна мира

Наследие of the war affect us all



Russia is once again blocking 50 ships with urgentne needed grain in the Black Sea. EU supports @UN efforts & will continue faciliting exports through EU Solidarity Lanes, which have brought 25bn tones of grain to the world



2/ — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) 17 апреля 2023

Напомним, Гетманцев сообщил, что Украина будет нести потери из-за эмбарго на экспорт своей сельскохозяйственной продукции в соседние страны Европейского Союза. Они усилятся в случае временного запрета на транзит и фактическую остановку путей солидарности.

Также мы писали, что лидер партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что правительство приняло решение запретить импорт зерна и десятков других видов продовольствия в Польшу из Украины. По его словам, страна готова урегулировать вопросы зерна из Украины межгосударственным соглашением.

Добавим, Венгрия временно запретила импорт зерновых и масличных культур, а также ряд других сельскохозяйственных продуктов из Украины. Запрет продлится до 30 июня 2023 года.