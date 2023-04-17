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Россия снова блокирует в Черном море 50 суден с необходимым зерном, — Боррель

17 апреля 2023 21:29
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Россия снова блокирует в Черном море 50 суден с необходимым зерном, — Боррель
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Фото: REUTERS/Johanna Geron
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель рассказал, что Российская Федерация заблокировала более 50 суден с украинским зерном. Все они находятся в Черном море.

Об этом Боррель написал в Twitter.

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"Последствия этой войны поражают всех нас. Россия снова блокирует в Черном море 50 суден с остро необходимым зерном", — подчеркнул Боррель.

По его словам, ЕС поддерживает усилия ООН и будет продолжать содействовать экспорту через Коридоры солидарности, позволившие доставить 25 млн тонн зерна мира

Напомним, Гетманцев сообщил, что Украина будет нести потери из-за эмбарго на экспорт своей сельскохозяйственной продукции в соседние страны Европейского Союза. Они усилятся в случае временного запрета на транзит и фактическую остановку путей солидарности.

Также мы писали, что лидер партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что правительство приняло решение запретить импорт зерна и десятков других видов продовольствия в Польшу из Украины. По его словам, страна готова урегулировать вопросы зерна из Украины межгосударственным соглашением.

Добавим, Венгрия временно запретила импорт зерновых и масличных культур, а также ряд других сельскохозяйственных продуктов из Украины. Запрет продлится до 30 июня 2023 года.

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