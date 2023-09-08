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Росіяни заявили, що снаряди від США "викликають рак": у Пентагоні відповіли

8 вересня 2023 12:30
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Росіяни заявили, що снаряди від США "викликають рак": у Пентагоні відповіли
Представниця Пентагону Сабріна Сінгх. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Нещодавно речник Кремля Дмитро Пєсков виступив із заявою щодо снарядів зі збідненим ураном, які Україна отримає від США. За його словами, вони нібито спровокують "онкологічні захворювання". У той же час в Пентагоні спростували цю інформацію.

Представниця Пентагону Сабріна Сінгх виступила з відповідною заявою на брифінгу. 

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Як повідомляє Сабріна Сінгх, висловлювання РФ про снаряди зі збідненим ураном не є доказовими. 

"Всесвітня організація охорони здоров'я повідомляє, що не спостерігалося зростання захворюваності на лейкемію або інші види раку, і це було встановлено після будь-якого впливу урану. І навіть МАГАТЕ однозначно заявило, що доведеного зв'язку немає", — сказала представниця.

За словами Сінгх, дані снаряди є ефективними й допоможуть ЗСУ вражати російські танки. 

"Тому ми вважаємо, що це будуть найефективніші снаряди для протидії російським танкам і вони допоможуть продовжувати українцям захищати свою територію", — зазначила представниця Пентагону.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки нададуть Україні військову допомогу на суму 600 млн доларів.

Також ми писали, що Сполучені Штати нададуть Україні ще один пакет допомоги на понад 1 млрд доларів. Він включатиме як посилення протиповітряної оборони, так і допомогу цивільному населенню.

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