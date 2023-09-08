Росіяни заявили, що снаряди від США "викликають рак": у Пентагоні відповіли

Представниця Пентагону Сабріна Сінгх. Фото: google

Нещодавно речник Кремля Дмитро Пєсков виступив із заявою щодо снарядів зі збідненим ураном, які Україна отримає від США. За його словами, вони нібито спровокують "онкологічні захворювання". У той же час в Пентагоні спростували цю інформацію.

Представниця Пентагону Сабріна Сінгх виступила з відповідною заявою на брифінгу.

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Як повідомляє Сабріна Сінгх, висловлювання РФ про снаряди зі збідненим ураном не є доказовими.

"Всесвітня організація охорони здоров'я повідомляє, що не спостерігалося зростання захворюваності на лейкемію або інші види раку, і це було встановлено після будь-якого впливу урану. І навіть МАГАТЕ однозначно заявило, що доведеного зв'язку немає", — сказала представниця.

За словами Сінгх, дані снаряди є ефективними й допоможуть ЗСУ вражати російські танки.

"Тому ми вважаємо, що це будуть найефективніші снаряди для протидії російським танкам і вони допоможуть продовжувати українцям захищати свою територію", — зазначила представниця Пентагону.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки нададуть Україні військову допомогу на суму 600 млн доларів.

Також ми писали, що Сполучені Штати нададуть Україні ще один пакет допомоги на понад 1 млрд доларів. Він включатиме як посилення протиповітряної оборони, так і допомогу цивільному населенню.