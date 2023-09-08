Россияне заявили, что снаряды от США "вызывают рак": в Пентагоне ответили

Представительница Пентагона Сабрина Сингх. Фото: google

Недавно спикер Кремля Дмитрий Песков выступил с заявлением о снарядах с обедненным ураном, которые Украина получит от США. По его словам, они якобы спровоцируют "онкологические заболевания". В то же время в Пентагоне опровергли эту информацию.

Представительница Пентагона Сабрина Сингх выступила с соответствующим заявлением на брифинге.

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Как сообщает Сабрина Сингх, высказывания РФ о снарядах с обедненным ураном не доказательны.

"Всемирная организация здравоохранения сообщает, что не наблюдался рост заболеваемости лейкемией или другими видами рака, и это было установлено после какого-либо влияния урана. И даже МАГАТЭ однозначно заявило, что доказанной связи нет", — сказала представительница.

По словам Сингх, данные снаряды эффективны и помогут ВСУ поражать российские танки.

"Поэтому мы считаем, что это будут самые эффективные снаряды для противодействия российским танкам, и они помогут продолжать украинцам защищать свою территорию", — отметила представитель Пентагона.

Напомним, Соединенные Штаты Америки окажут Украине военную помощь на сумму 600 млн долларов.

Также мы писали, что Соединенные Штаты предоставит Украине еще один пакет помощи более чем на 1 млрд долларов. Он будет включать как усиление противовоздушной обороны, так и помощь гражданскому населению.