Сжигают паспорта РФ: в Ереване продолжаются стычки между полицией и протестующими

Митинги в Ереване. Фото: скриншот с видео

По состоянию на вечер, 20 сентября, в Ереване продолжаются столкновения между полицией и протестующими. Митингующие обвиняют премьер-министра Армении Никола Пашиняна в сдаче Нагорного Карабаха.

Видео с протестов распространяются в Telegram.

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Известно, что армянская оппозиция намерена создать Национальный комитет, который отстранит Никола Пашияна от власти. Вместе с тем, митингующие сжигают российские паспорта и кричат лозунги против РФ. Предварительно задержаны 9 человек.

В то же время, параллельно с митингом противников премьера, продолжается акция его сторонников.

Напомним, что протесты стартовали из-за провозглашения в Нагорном Карабахе антитеррористической операции со стороны Азербайджана. Также правительство страны заявило об условиях прекращения огня в регионе.

Добавим, что в ходе протестов армянские силовики начали применять против митингующих шумовые гранаты.