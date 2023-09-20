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Спалюють паспорти РФ: в Єревані тривають сутички між поліцією та протестувальниками

20 вересня 2023 22:55
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Спалюють паспорти РФ: в Єревані тривають сутички між поліцією та протестувальниками
Мітинги в Єревані. Фото: скриншот з відео
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Станом на вечір, 20 вересня, в Єревані тривають сутички між поліцією та протестувальниками. Мітингувальники звинувачують прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна в здачі Нагірного Карабаху. 

Відео з протестів ширяться у Telegram. 

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Відомо, що вірменська опозиція має намір створити Національний комітет, який усуне Нікола Пашияна від влади. Разом з тим, мітингувальники спалюють російські паспорти і кричать гасла проти РФ. Попередньо, затримано 9 людей. 

Водночас, паралельно з мітингом противників прем'єра, триває акція його прихильників.

Нагадаємо, що протести стартували через проголошення у Нагірному Карабасі антитерористичної операції з боку Азербайджану. Також уряд країни заявив про умови припнення вогню в регіоні. 

Додамо, у ході протестів вірменські силовики почали застосовувати проти мітингувальників шумові гранати. 

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