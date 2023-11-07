Сотрудники ООН в Палестине одобрили резню евреев в октябре, — UN Watch

Мирные жители Израиля. Фото: AP Photo / Abed Khaled

Организация UN Watch, занимающаяся наблюдением за действиями ООН, выпустила доклад, где отследила отклики сотрудников Агентства ООН по палестинским беженцам (UNRWA) на жестокие нападения на мирных жителей Израиля, произошедшие 7 октября. Так, сотрудники ООН в Палестине одобрили резню евреев в октябре.

Об этом говорится в отчете организации.

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Согласно докладу, в ответ на сообщения о массовом убийстве, персонал UNRWA, включая учителей, психологов, врачей и других, незамедлительно стал выражать радость и поддержку содеянному в социальных сетях.

В качестве доказательств, UN Watch привела несколько примеров:

Осама Ахмед, учитель из Газы, отметил: "Аллах велик, реальность превзошла наши мечты!";

Иман Хассан, руководитель в UNRWA, назвал кровопролитие "восстановлением прав" и "исправлением неудовлетворенности" палестинцев;

Равия Геллес, руководитель учебного центра в Хан Юнисе, возвысил одного из нападавших, назвав его "героем" и "принцем Хан Юниса";

Асма Рафик Кухейл, преподаватель английского языка, предложила отметить эту дату, используя эмодзи в форме сердца;

Хмада Ахмед, школьный администратор, выразился: "Поздравления с великим октябрем!".

Напомним, что генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш выступил с жесткой критикой военной операции Израиля в секторе Газа. Он заявил, что в результате боев между ЦАХАЛом и ХАМАС город Газа стал напоминать детское кладбище.

Кроме того, министр культурного наследия Израиля Амихай Элияху заявил, что для победы Израиля в войне, Иерусалим должен нанести ядерный удар по сектору Газа. Впрочем, за это он впоследствии поплатился: по решению премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху он был уволен с должности.