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Сотрудники ООН в Палестине одобрили резню евреев в октябре, — UN Watch

7 ноября 2023 22:10
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Сотрудники ООН в Палестине одобрили резню евреев в октябре, — UN Watch
Мирные жители Израиля. Фото: AP Photo / Abed Khaled
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Организация UN Watch, занимающаяся наблюдением за действиями ООН, выпустила доклад, где отследила отклики сотрудников Агентства ООН по палестинским беженцам (UNRWA) на жестокие нападения на мирных жителей Израиля, произошедшие 7 октября. Так, сотрудники ООН в Палестине одобрили резню евреев в октябре.

Об этом говорится в отчете организации.

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Согласно докладу, в ответ на сообщения о массовом убийстве, персонал UNRWA, включая учителей, психологов, врачей и других, незамедлительно стал выражать радость и поддержку содеянному в социальных сетях.

В качестве доказательств, UN Watch привела несколько примеров:

  • Осама Ахмед, учитель из Газы, отметил: "Аллах велик, реальность превзошла наши мечты!";
  • Иман Хассан, руководитель в UNRWA, назвал кровопролитие "восстановлением прав" и "исправлением неудовлетворенности" палестинцев;
  • Равия Геллес, руководитель учебного центра в Хан Юнисе, возвысил одного из нападавших, назвав его "героем" и "принцем Хан Юниса";
  • Асма Рафик Кухейл, преподаватель английского языка, предложила отметить эту дату, используя эмодзи в форме сердца;
  • Хмада Ахмед, школьный администратор, выразился: "Поздравления с великим октябрем!".

Напомним, что генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш выступил с жесткой критикой военной операции Израиля в секторе Газа. Он заявил, что в результате боев между ЦАХАЛом и ХАМАС город Газа стал напоминать детское кладбище.

Кроме того, министр культурного наследия Израиля Амихай Элияху заявил, что для победы Израиля в войне, Иерусалим должен нанести ядерный удар по сектору Газа. Впрочем, за это он впоследствии поплатился: по решению премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху он был уволен с должности. 

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