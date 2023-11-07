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Співробітники ООН у Палестині схвалили різанину євреїв у жовтні, — UN Watch

7 листопада 2023 22:10
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Співробітники ООН у Палестині схвалили різанину євреїв у жовтні, — UN Watch
Мирні жителі Ізраїлю. Фото: AP Photo / Abed Khaled
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Організація UN Watch, що займається спостереженням за діями ООН, випустила доповідь, де відстежила відгуки співробітників Агентства ООН з палестинських біженців (UNRWA) на жорстокі напади на мирних жителів Ізраїлю, що відбулися 7 жовтня. Так, співробітники ООН у Палестині схвалили різанину євреїв у жовтні.

Про це йдеться у звіті організації.

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Згідно з доповіддю, у відповідь на повідомлення про масове вбивство, персонал UNRWA, включаючи вчителів, психологів, лікарів та інших, негайно почав виражати радість та підтримку скоєному в соціальних мережах.

Як докази, UN Watch навела кілька прикладів:

  • Осама Ахмед, вчитель із Гази, зазначив: "Аллах великий, реальність перевершила наші мрії!";
  • Іман Хассан, керівник в UNRWA, назвав кровопролиття "відновленням прав" та "виправленням незадоволеності" палестинців;
  • Равія Геллес, керівник навчального центру в Хан Юнісі, підніс одного з нападників, назвавши його "героєм" та "принцом Хан Юніса";
  • Асма Рафік Кухейл, викладач англійської мови, запропонувала відзначити цю дату, використовуючи емодзі у формі серця;
  • Хмада Ахмед, шкільний адміністратор, висловився: "Вітання з великим жовтнем!".

Нагадаємо, що генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш виступив із жорсткою критикою військової операції Ізраїлю у секторі Газа . Він заявив, що в результаті боїв між ЦАХАЛом і ХАМАС місто Газа почало нагадувати дитячий цвинтар.

Крім того, міністр культурної спадщини Ізраїлю Аміхай Еліяху заявив , що для перемоги Ізраїлю у війні Єрусалим повинен завдати ядерного удару по сектору Газа. Втім, за це він згодом поплатився: за рішенням прем'єр-міністра країни Біньяміна Нетаньяху його було звільнено з посади.

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