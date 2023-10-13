Стали известны подробные планы боевиков ХАМАС: у убитых нашли все документы

Террористы ХАМАС. Фото: freepik

У убитых мусульманских террористов ХАМАС обнаружили документы, которые им вручили перед нападением на территорию Израиля. Таким образом, стало известно о планах боевиков.

Об этом сообщает Bild.

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Убивать и брать заложников

В материале говорится, что у убитых 7 октября палестинских извергов нашли документы, которые пролили свет на планы террористов. Документы называются "План операции 302", в которых содержатся конкретные приказы, полученные террористами.

"Второй резервный взвод третьего батальона атакует кибуц Саад с целью взять его под контроль, убить больше людей и взять заложников, пока не будут получены дальнейшие приказы", — говорится, в частности, в найденных документах.

Среди них также была найдена карта с изображением указанного кибуца — по ней боевики должны были быстро добраться до израильского поселения. Также там было отмечено, какие подразделения ХАМАС должны атаковать другие объекты. Отмечается, что в состав подразделений входят "пулеметчик, снайпер и фотограф".

Согласно опубликованным документам, боевики с помощью двух джипов и восьми мотоциклов должны были уничтожить посты охраны кибуца Саад, взять под контроль столовую и подготовить заложников к транспортировке в Сектор Газа.

"Команда 1 берет под свой контроль восток кибуца, команда 2 — мероприятие. Обе команды имеют целью вызвать как можно больше человеческих жертв и захватить больше заложников", — говорится в приказе.

В кибуце Саад, расположенном недалеко от границы с Сектором Газы, проживало около 700 человек. Сколько из них пережили нападение ХАМАСа, пока неизвестно.

Напомним, ранее посольство Украины в Израиле заявило о гибели 12 украинцев от палестинских обстрелов. Также шариатские террористы угрожали казнить заложников, если из Израиля прилетит "хоть еще одна ракета".