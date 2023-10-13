Стали відомі детальні плани бойовиків ХАМАС: у вбитих знайшли усі документи

Терористи ХАМАС. Фото: freepik

У вбитих мусульманських терористів ХАМАС знайшли документи, які їм вручили перед нападом на територію Ізраїлю. Таким чином наразі стало відомо про плани бойовиків.

Про це повідомляє Bild.

Читайте також:

Вбивати та брати заручників

У матеріалі йдеться, що у вбитих 7 жовтня палестинських нелюдів знайшли документи, які пролили світло на плани терористів. Документи під назвою "План операції 302", у яких містяться конкретні накази, які отримали терористи.

"Другий резервний взвод третього батальйону атакує кібуц Саад з метою взяти його під контроль, вбити якнайбільше людей і взяти заручників, доки не будуть отримані подальші накази", — йдеться, зокрема, у знайдених документах.

Серед них також знайшли карту із зображенням вказаного кібуца — по ній бойовики мали швидко дістатися ізраїльського поселення. Також там було зазначено, які підрозділи ХАМАС повинні атакувати інші об'єкти. Зазначається, що до складу підрозділів входять "кулеметник, снайпер та фотограф".

Згідно з опублікованими документами, бойовики за допомогою двох джипів та восьми мотоциклів, мали знищити пости охорони кібуца Саад, взяти під контроль їдальню та підготувати заручників до транспортування до Сектору Гази.

"Команда 1 бере під свій контроль схід кібуца, команда 2 — захід. Обидві команди мають на меті викликати якнайбільше людських жертв і захопити якнайбільше заручників", — йдеться у наказі.

У кібуці Саад, розташованому неподалік від кордону із Сектором Гази, проживало близько 700 осіб. Скільки з них пережили напад ХАМАСу, наразі невідомо.

Нагадаємо, що раніше посольство Україні в Ізраїлі заявило про загибель 12 українців від палестинських обстрілів. Також шаріатські терористи погрожували страчувати заручників, якщо з Ізраїлю прилетить "хоч ще одна ракета".