ХАМАС погрожує стратою заручників та заявив про готовність до переговорів

Бойовики ХАМАС. Фото: The Times of Israel

Палестинський рух ХАМАС пригрозив страчувати заручників у відповідь на кожен ізраїльський удар по сектору Газа. Водночас офіційний представник терористів заявив про те, що відкритий для переговорів.

Про це повідомляє видання The Times of Israel.

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Погрози ХАМАС

"З цієї години будь-який обстріл наших людей, які перебувають у безпеці своїх домівок, без попередження, буде супроводжуватися стратою цивільних заручників, яка буде транслюватися на відео і аудіо", — заявили терористи ХАМАС.

ХАМАС про переговори

У той же час офіційний представник ХАМАС заявив про те, що відкритий для переговорів з Ізраїлем. Мовляв, "усіх цілей вже досягнули".

В Ізраїлі це поки не коментували.

Фото: скриншот

Війна в Ізраїлі

Нагадаємо, вранці 7 жовтня військові активісти Палестини здійснили вторгнення на південні території Ізраїлю, ініціювавши ракетні удари із Сектору Газа по Ізраїлю. Своєю чергою Ізраїль оголосив про стан готовності до війни.

Станом на обід 7 жовтня кількість загиблих в Ізраїлі становила 100 осіб.

Бойовики ХАМАСу нещадно обстрілювали Тель-Авів. Вони також атакували прилеглі райони міста. За попередньою інформацією, є влучання.

Президент Володимир Зеленський заявив, що в Ізраїлі могла загинути українка. За його словами, в країні також зникли два громадяни.

У неділю, 8 жовтня, Ізраїль офіційно оголосив про стан війни у країні.

У понеділок, 9 жовтня, Ізраїль оголосив найбільшу в історії мобілізацію.