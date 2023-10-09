ХАМАС погрожує стратою заручників та заявив про готовність до переговорів
Палестинський рух ХАМАС пригрозив страчувати заручників у відповідь на кожен ізраїльський удар по сектору Газа. Водночас офіційний представник терористів заявив про те, що відкритий для переговорів.
Про це повідомляє видання The Times of Israel.
Погрози ХАМАС
"З цієї години будь-який обстріл наших людей, які перебувають у безпеці своїх домівок, без попередження, буде супроводжуватися стратою цивільних заручників, яка буде транслюватися на відео і аудіо", — заявили терористи ХАМАС.
ХАМАС про переговори
У той же час офіційний представник ХАМАС заявив про те, що відкритий для переговорів з Ізраїлем. Мовляв, "усіх цілей вже досягнули".
В Ізраїлі це поки не коментували.
Війна в Ізраїлі
Нагадаємо, вранці 7 жовтня військові активісти Палестини здійснили вторгнення на південні території Ізраїлю, ініціювавши ракетні удари із Сектору Газа по Ізраїлю. Своєю чергою Ізраїль оголосив про стан готовності до війни.
Станом на обід 7 жовтня кількість загиблих в Ізраїлі становила 100 осіб.
Бойовики ХАМАСу нещадно обстрілювали Тель-Авів. Вони також атакували прилеглі райони міста. За попередньою інформацією, є влучання.
Президент Володимир Зеленський заявив, що в Ізраїлі могла загинути українка. За його словами, в країні також зникли два громадяни.
У неділю, 8 жовтня, Ізраїль офіційно оголосив про стан війни у країні.
У понеділок, 9 жовтня, Ізраїль оголосив найбільшу в історії мобілізацію.