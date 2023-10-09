ХАМАС угрожает казнью заложников и заявил о готовности к переговорам

Боевики ХАМАС. Фото: The Times of Israel

Палестинское движение ХАМАС пригрозило казнить заложников в ответ на каждый израильский удар по сектору Газа. В то же время официальный представитель террористов заявил о том, что открыт для переговоров.

Об этом сообщает издание The Times of Israel.

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Угрозы ХАМАС

"С этого часа любой обстрел наших людей, находящихся в безопасности своих домов, без предупреждения, будет сопровождаться казнью гражданских заложников, которая будет транслироваться на видео и аудио", — заявили террористы ХАМАС.

ХАМАС о переговорах

В то же время официальный представитель ХАМАС заявил о том, что открыт для переговоров с Израилем. Мол, "всех целей уже достигли".

В Израиле пока это не комментировали.

Фото: скриншот

Война в Израиле

Напомним, утром, 7 октября военные активисты Палестины совершили вторжение на южные территории Израиля, инициировав ракетные удары из Сектора Газа по Израилю. В свою очередь Израиль объявил о готовности к войне.

По состоянию на обед 7 октября количество погибших в Израиле составило 100 человек.

Боевики ХАМАСа беспощадно обстреливали Тель-Авив . Они также атаковали близлежащие районы города. По предварительной информации, есть попадания.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Израиле могла погибнуть украинка. По его словам, в стране также исчезли два гражданина.

В воскресенье, 8 октября, Израиль официально объявил о состоянии войны в стране .

В понедельник, 9 октября, Израиль объявил самую большую в истории мобилизацию.